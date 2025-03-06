永續金融評鑑揭曉／中信綠色領航

由台灣金融研訓院、中華民國證券暨期貨市場發展基金會，及保險事業發展中心配合金管會綠色及轉型金融相關政策規劃的永續金融評鑑，深受國內金融業者重視，以入選優良名單、獲得表現前段班的肯定為目標。第二屆永續金融評鑑頒獎典禮昨（5）日於臺大醫院國際會議中心舉行，中國信託商業銀行積極投入永續策略制度之建立，將永續成長、責任營運與共榮社會三大永續主軸落實於日常業務，二度名列永續金融評鑑銀行業前段班。

第二屆永續金融評鑑頒獎典禮由金管會主委彭金隆出席頒獎，中信銀副董事長詹庭禎代表受獎。永續金融評鑑實施目的為提升金融業因應氣候變遷及ESG相關風險之能力，引導金融業於永續經營方向、策略與國內政策及監理措施之重點同步，發揮金融業永續影響力，加速國內永續金融生態圈的建構。

中信銀積極投入永續策略制度之建立，將永續成長、責任營運與共榮社會三大永續主軸落實於日常業務，於本屆評鑑「永續發展（綜合指標）」及「環境」兩大指標獲得亮眼成績，並在「淨零轉型支援」、「普惠金融實踐」、「氣候風險策略」、「自然資源保護」、「人權人力發展」及「內部控制強化」六大構面表現出色。

詹庭禎表示，2019年中信銀宣布自願遵循聯合國責任銀行原則及簽署赤道原則，並依循母公司中信金控（2891）之永續發展藍圖，積極導入國際倡議與標準，呼應主管機關及利害關係人對金融業強化永續經營及金融服務的期待。

因應氣候變遷與淨零轉型，中信銀結合金融本業及永續目標，發展接軌國際標準的全球轉型融資框架，對照包含貸款市場協會等國際貸款協會公告之《綠色授信原則》、《社會責任授信原則》，訂定中信銀「全球綠色暨社會貸款準則」，海內外分支機構依循此準則，提供企業客戶永續轉型所需資金。

此外，中信銀助力企業實質減碳，將碳流轉化為金流，2023年推出「355減碳計畫」，透過多元形式與企業客戶議合，提供企業客戶減碳輔導、節能診斷、減碳路徑規劃及永續金融等產品服務。

去年議合戶數已達263家，並成功與多家核心企業產業鏈合作，足見中信銀行於永續金融業務豐碩實績與領導地位。