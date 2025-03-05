中國信託二度名列永續金融評鑑銀行業前段班

第二屆永續金融評鑑頒獎典禮今日舉行頒獎典禮，中國信託商業銀行積極投入永續策略制度之建立，將永續成長、責任營運與共榮社會三大永續主軸落實於日常業務，二度名列永續金融評鑑銀行業前段班。

第二屆永續金融評鑑頒獎典禮由金管會主委彭金隆出席頒獎，中國信託銀行副董事長詹庭禎代表受獎。中信銀行積極投入永續策略制度建立，將永續成長、責任營運與共榮社會三大永續主軸落實於日常業務，於本屆評鑑「永續發展（綜合指標）」及「環境」兩大指標獲得亮眼成績，並在「淨零轉型支援」、「普惠金融實踐」、「氣候風險策略」、「自然資源保護」、「人權人力發展」及「內部控制強化」六大構面表現出色。

詹庭禎表示，2019年中信銀行宣布自願遵循聯合國責任銀行原則（Principles for Responsible Banking, PRB）及簽署赤道原則，並依循母公司中國信託金融控股公司之永續發展藍圖，積極導入國際倡議與標準，呼應主管機關及利害關係人對金融業強化永續經營及金融服務的期待。

因應氣候變遷與淨零轉型，中信銀行結合金融本業及永續目標，發展接軌國際標準的全球轉型融資框架，對照包含貸款市場協會（Loan Market Association, LMA）等國際貸款協會公告之《綠色授信原則》、《社會責任授信原則》，訂定中信銀行「全球綠色暨社會貸款準則」，海內外分支機構依循此準則，提供企業客戶永續轉型所需資金，另獲得發明專利及國內外獎項肯定的ESG資金組合式貸款亦獲得多家企業肯定及合作。

此外，中信銀行進一步助力企業實質減碳，將碳流轉化為金流，2023年推出「355減碳計畫」，透過多元形式與企業客戶議合，提供企業客戶減碳輔導、節能診斷、減碳路徑規劃及永續金融等產品服務。去年議合戶數已達263家，並成功與多家核心企業產業鏈合作，足見中信銀行於永續金融業務豐碩實績與領導地位。

此外，中信銀行2022年起推動碳管理，將節能減碳納入服務流程優化重點；存匯、財管、貸款、信用卡等主要業務線亦陸續取得碳足跡相關認證，展現落實淨零目標的決心。

值得一提的是，中信銀行於普惠金融及社會公益層面長期耕耘，獲得主辦單位認可，如持續推動多元族群金融友善服務、增設分行及ATM之無障礙服務。中信銀行亦於社會公益及支持國內文創產業不遺餘力，秉持We are family的品牌精神，致力推動慈善、反毒、體育、教育、藝文等五大公益，對各項公益專案設定關鍵績效指標，每年檢視與追蹤成效，針對社會現況創新，以期更有效回饋社會。

中信銀行將藝文公益視為最無價的文化投資，主辦「新舞台藝術節」，持續引進國內外優質展演，並以多元管道協助台灣文創產業發展；近年更將觸角延伸至藝術教育、培育藝文人才，結合社會關懷，推動「夢想家圓夢工程」，將藝術資源帶進偏鄉，讓更多孩童感受藝術薰陶，中國信託長期推廣藝文活動成果15度獲文化部文馨獎認可。