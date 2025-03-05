第一金證券首度受評入列永續金融評鑑前25%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永續金融評鑑名列前茅，第一金證券董事長陳致全（右）獲金管會彭金隆主委（左）頒獎。圖／第一金證券提供
永續金融評鑑名列前茅，第一金證券董事長陳致全（右）獲金管會彭金隆主委（左）頒獎。圖／第一金證券提供

第二屆永續金融評鑑5日頒獎，第一金證券從23家受評證券商中脫穎而出，成績入選前25%，由第一金證券董事長陳致全出席領獎。

第一金證券表示，公司積極落實永續發展，在環境、社會、公司治理等3大面向推動成果備受肯定，首度參與永續金融評鑑即勇奪佳績。第一金證券為第一金控成員，集團在國內外各項永續評比，包括CDP、TCFD、公司治理評鑑等都名列前茅，且連續7年入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」成分股，連續9年入選「新興市場指數」成分股，是國內永續金融的先行者。

第一金證券將證券核心業務與ESG結合，為首家簽署機構投資人盡職治理守則的證券商，將ESG審查因子納入投資決策過程，並以PCAF（碳核算金融聯盟）方法學進行投資部位碳盤查，同時透過參與被投資公司股東會及ESG議合等方式，敦促被投資公司實踐永續發展目標另外，在輔導企業上市/櫃時，協助公司訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、永續發展實務守則等。

第一金證券亦連續4年入選機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，且連續3年獲得臺灣永續投資獎。為達成2050年國家淨零排放目標，配合母公司加入PCAF及SBTi（科學基礎減量目標倡議)，第一金證券在範疇一與範疇二自身碳排放方面，訂定自2024年起總碳排放量每年須較2022年減量4.85%之目標，擴大綠電採購推動減碳；在範疇三投資部位，依SBT方法學設定升溫不超過2度C的減碳目標。

此外，第一金證券透過金融科技提供客戶ESG投資資訊，2023年領先證券同業，建置「ESG智能永續指標數據平台」，提供個股ESG指標評分查詢，做為投資參考，並直接帶入委託下單功能，2024年再優化升級2.0版，在下單頁面揭露個股ESG分數，為數位金融服務與ESG結合建立良好的典範。

第一金證券也透過多面向建構性別平等、友善家庭之工作制度與職場環境，並致力平衡工作及家庭生活，提供多項獎勵婚育政策，生育補助為第一胎10萬元、第二胎起每胎15萬元，2024年提高結婚補助至3萬元，另提供優於法令之產假、產檢、陪產檢及陪產假、人工好孕假。2024年起開辦員工持股信託，希望以定期定額存股的方式為員工累積另一份退休金，保障員工退休後的生活。

第一金證券

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