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元大壽 蟬聯保險龍鳳獎優等

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
元大金控、元大人壽於「全國保險財金系所畢業生就業意願大調查」分別獲得「最嚮往的金控公司」優等及「最嚮往的壽險公司」內、外勤組優等。元大人壽／提供
元大金控、元大人壽於「全國保險財金系所畢業生就業意願大調查」分別獲得「最嚮往的金控公司」優等及「最嚮往的壽險公司」內、外勤組優等。元大人壽／提供

現代保險教育事務基金會每年針對「全國保險財金系所畢業生就業意願」進行問卷調查，今年度於4日公布調查結果並舉辦「保險龍鳳獎」頒獎典禮，元大人壽蟬聯「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組優等獎；母公司元大金控（2885）更連續12年獲選為「最嚮往的金控公司」。

元大人壽以培育具前瞻視野與核心競爭力的壽險優秀人才為目標，鼓勵年輕人「Better & Stronger」，號召想要一展長才、面對挑戰的年輕人加入。針對內勤同仁及主管，建立專業多元的培訓機制，透過系統化學習持續強化職能，範圍涵蓋策略思維、領導能力、保險專業，更與時俱進，鼓勵員工持續成長，例如面對AI大趨勢，積極培育同仁AI素養與技能，以提升服務客戶之效能；因應永續大浪潮，規劃綠色金融相關內、外部訓練課程和證照獎勵制度，打造綠色金融人才。

元大人壽也致力建構多元共融的幸福職場，一方面提供同仁健康安全的工作環境、定期安排員工健康檢查，持續獲得職場健康標章認證肯定，更規劃一系列健康促進活動，從鼓勵養成健康飲食習慣的「我的餐盤」計畫、走向戶外的「定向越野-健康日」活動，到定期舉辦拳擊有氧課程、桌球、瑜伽、登山、核心肌群等社團活動，積極促進員工身體健康，也關懷心理健康，提供員工協助方案（EAPs），讓同仁於工作與生活有困惑時可獲得專業心理諮商，使工作與生活皆能健康發展。

針對外勤業務團隊，元大人壽推出「展星計畫」專案，深入校園進行徵才，以建構專業、活力、禮貌的年輕壽險服務團隊為目標。專案期間提供客戶資源及上百小時的紮實培訓計畫，協助新人學習服務行銷技巧、組織發展職能，達到考核標準者每月享有培訓獎勵金，表現優異者更有機會達到百萬年薪、取得MDRT百萬圓桌會員殊榮，開創人生精采的職涯。

保險 元大人壽 壽險公司

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