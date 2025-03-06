台幣32.5~33區間波動

「護國神山」台積電（2330）宣布加碼美國投資千億美元，引起市場關注，國內股匯市昨（5）日樂觀反應，不僅台股大漲275點，以22,871作收，新台幣匯率也強升9.7分，收在32.816元，連兩升且為一周高點，總成交量為15.985億美元。

台積電大手筆加碼對美投資，激勵台股大漲，新台幣匯率昨天最高升抵32.796元、最多升值1.17角，後在美元買盤進場下，升值金額縮至9.7分，以32.816元報收。外匯交易員預估，新台幣匯率短期內仍將維持32.5元至33元區間波動。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下跌1.16%，主要亞幣裡，僅日圓匯率漲多回跌、貶幅為0.07%，其餘均為升值。

資料指出，星元匯率昨強升0.72%、台灣主要貿易對手國貨幣韓元升幅0.71%，新台幣匯率升值0.3%，人民幣匯率上漲0.28%。

對於美國總統川普掀起全球關稅戰，是否導致美國出現輸入性通膨危機、進而影響美國貨幣政策基調，央行外匯局局長蔡烱民昨天分析，根據美國目前公布的數據，美國通膨持續走緩，儘管對各國加徵關稅，確實可能導致汽車等商品價格上漲，但目前看來，聯準會今年仍將維持2碼的降息幅度、此一方向暫時沒有改變。

蔡烱民認為，根據美國聯準會去年的預估，今年通膨不會降到2%，而會維持在2.6%附近，除非美國今年的通膨率大舉飆升、超過3%，才有可能讓聯準會改變目前的降息基調。