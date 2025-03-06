聽新聞
0:00 / 0:00

台幣32.5~33區間波動

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

「護國神山」台積電（2330）宣布加碼美國投資千億美元，引起市場關注，國內股匯市昨（5）日樂觀反應，不僅台股大漲275點，以22,871作收，新台幣匯率也強升9.7分，收在32.816元，連兩升且為一周高點，總成交量為15.985億美元。

台積電大手筆加碼對美投資，激勵台股大漲，新台幣匯率昨天最高升抵32.796元、最多升值1.17角，後在美元買盤進場下，升值金額縮至9.7分，以32.816元報收。外匯交易員預估，新台幣匯率短期內仍將維持32.5元至33元區間波動。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下跌1.16%，主要亞幣裡，僅日圓匯率漲多回跌、貶幅為0.07%，其餘均為升值。

資料指出，星元匯率昨強升0.72%、台灣主要貿易對手國貨幣韓元升幅0.71%，新台幣匯率升值0.3%，人民幣匯率上漲0.28%。

對於美國總統川普掀起全球關稅戰，是否導致美國出現輸入性通膨危機、進而影響美國貨幣政策基調，央行外匯局局長蔡烱民昨天分析，根據美國目前公布的數據，美國通膨持續走緩，儘管對各國加徵關稅，確實可能導致汽車等商品價格上漲，但目前看來，聯準會今年仍將維持2碼的降息幅度、此一方向暫時沒有改變。

蔡烱民認為，根據美國聯準會去年的預估，今年通膨不會降到2%，而會維持在2.6%附近，除非美國今年的通膨率大舉飆升、超過3%，才有可能讓聯準會改變目前的降息基調。

台幣匯率 美國聯準會 通膨

延伸閱讀

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：目的是一箭三鵰

台積電大幅增加對美投資 信評：可降低貿易風險

美國關稅戰影響…恐釀通膨危機、聯準會難降息？央行外匯局長解答

逃不過？傳川普仍考慮對台晶片徵關稅 最大受害者非台積電

相關新聞

8月底到期 家樂福聯名卡易主 中信將登場

玉山銀行二○一一年取得發行家樂福聯名卡，即將在今年八月底到期，據了解，雙方已經確定合約終止，目前已知中信銀行將在下半年發...

永續金融評鑑揭曉／國泰金躋身三業前段班

金管會昨（5）日舉辦第二屆永續金融評鑑頒獎典禮，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券躋身金融三業永續金...

永續金融評鑑揭曉／一銀友善金融

第一銀行今年以「F.I.R.S.T.」打造永續發展推動藍圖，包含全方位服務（Full-service）、社會影響力（In...

永續金融評鑑揭曉／中信綠色領航

由台灣金融研訓院、中華民國證券暨期貨市場發展基金會，及保險事業發展中心配合金管會綠色及轉型金融相關政策規劃的永續金融評鑑...

台幣32.5~33區間波動

「護國神山」台積電宣布加碼美國投資千億美元，引起市場關注，國內股匯市昨（5）日樂觀反應，不僅台股大漲275點，以22,8...

元大壽 蟬聯保險龍鳳獎優等

現代保險教育事務基金會每年針對「全國保險財金系所畢業生就業意願」進行問卷調查，今年度於4日公布調查結果並舉辦「保險龍鳳獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。