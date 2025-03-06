外資上月淨匯入千億元 寫近六年同期次高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（5）日公布，2025年2月外資淨匯入32.86億美元，約折合新台幣1,078.5億元（以2月底台幣對美元收盤價32.82元估算），連三個月淨匯入，寫近六年同期次高紀錄，累計2025年前二月外資已淨匯入40.95億美元，約折合新台幣1,344億元。

2月底外資累積餘額持續攀升到2,874億美元，（以2月底台幣對美元收盤價32.82元估算），約折合新台幣9.43兆元，連三個月站穩9兆元大關，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。若拉長近五年來看，除2021年前二月外資淨匯入約49億美元外，其餘各年度的前二月，外資淨匯入額都是50億美元起跳，2025年縮水到約41億美元，顯示美國總統川普頻頻祭出的關稅戰，引發全球貿易戰都讓外資轉趨謹慎。

法人指出，台積電加碼對美投資，市場多空解讀不一，短期將讓台股股價震盪，但長期AI應用趨勢未改變也仍需仰賴台灣供應鏈支持，預期市場將回歸基本面。

金管會昨日公布2025年2月外資動態。2月外資淨匯入32.86億美元，陸資淨匯出0.09億美元，整體外陸資共淨匯入32.77億美元，累計外陸資前二月淨匯入40.87億美元。

但同時2月外陸資淨賣超上市櫃股票1,508億元台幣，累計前二月外陸資淨賣超上市櫃股票1,821億元台幣，各是至少14年來同期賣超第一大和第三大，顯示外資在賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，與央行單純計算的「現金流」的盈餘匯出數字不同。換言之，外資累計前二月淨匯入本金增加，但賣超獲利後的盈餘有淨匯出，所以反映在央行及賣超台股的數字上。

金管會強調，上市櫃公司今年1月底累計營收3.65兆元是史上同期新高，年增7.23%，台股1月底本益比21.75倍，現金殖利率2.3%，加計股票股利是2.41%。

外資 新台幣

延伸閱讀

美國關稅戰影響…恐釀通膨危機、聯準會難降息？央行外匯局長解答

台股動能無虞！2月外資淨匯入逾千億元 刷近6年同期次高

3月台股期指漲300點

台積電回神收高20元 台股漲275點收22,871點

相關新聞

8月底到期 家樂福聯名卡易主 中信將登場

玉山銀行二○一一年取得發行家樂福聯名卡，即將在今年八月底到期，據了解，雙方已經確定合約終止，目前已知中信銀行將在下半年發...

永續金融評鑑揭曉／國泰金躋身三業前段班

金管會昨（5）日舉辦第二屆永續金融評鑑頒獎典禮，國泰金控旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券躋身金融三業永續金...

永續金融評鑑揭曉／一銀友善金融

第一銀行今年以「F.I.R.S.T.」打造永續發展推動藍圖，包含全方位服務（Full-service）、社會影響力（In...

永續金融評鑑揭曉／中信綠色領航

由台灣金融研訓院、中華民國證券暨期貨市場發展基金會，及保險事業發展中心配合金管會綠色及轉型金融相關政策規劃的永續金融評鑑...

台幣32.5~33區間波動

「護國神山」台積電宣布加碼美國投資千億美元，引起市場關注，國內股匯市昨（5）日樂觀反應，不僅台股大漲275點，以22,8...

元大壽 蟬聯保險龍鳳獎優等

現代保險教育事務基金會每年針對「全國保險財金系所畢業生就業意願」進行問卷調查，今年度於4日公布調查結果並舉辦「保險龍鳳獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。