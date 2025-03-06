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京城銀 19億拍出華映擔保品

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

京城銀行（2809）4日公布自結今年2月獲利出現虧損，昨（5）日晚間則傳出好消息，過去京城銀放款華映踩雷的擔保品拍賣已順利拍出，拍賣價金19.2億元將可全數回沖，挹注京城銀半年報獲利。

京城銀是在2018年授信大同集團旗下華映不慎踩雷，當年一次足額提列呆帳損失達16.4億元，拖累年度獲利。不過，之後京城銀即積極處理回收擔保品、確保債權，昨日傳出好消息，已完成拍賣，相關拍賣所得19.2億元回沖利益，預期6月底前可望挹注獲利，半年報即可認列。昨天拍賣完成後，確切入帳時程將待法院作業確定。

京城銀2月自結單月稅後淨損1.58億元，累計前兩月稅後純益縮水至2.49億元，比去年同期衰退81.5%，每股稅後純益（EPS）為0.22元。2月單月虧損主因企金客戶逾放，一次提列9億元備抵呆帳。

京城銀行 華映

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