永續金融評鑑揭曉／一銀友善金融

第一銀行今年以「F.I.R.S.T.」打造永續發展推動藍圖，包含全方位服務（Full-service）、社會影響力（Influence）、經營永續韌性（Resilience）、誠信經營（Sincerity）及人才發展（Talent）五大面向，積極推動永續治理，成果亮眼，連續兩年獲「永續金融評鑑」卓越肯定，由金管會主委彭金隆頒獎表揚，第一銀行董事長邱月琴代表受獎。

為提供友善金融服務，第一銀行導入「ISO 10002客訴管理系統」以提升客戶體驗，全台184家分行都設有「視障語音ATM」，亦新設五台「容膝式ATM」，宜蘭分行更打造成全台首家「鑽石級療癒系古蹟藝術特色分行」展現百年嶄新形象並促進社區融合；另於總行大樓設置「綜合運動中心」，提供綠能健身器材，持續建構活力、幸福的工作場域。

為達成2050年國家淨零排放，第一金控於2021年統籌成立「公股金融事業ESG倡議平台」，帶領九家公股事業推動永續理念，另創公股同業之先，於2022年加入碳核算金融聯盟與科學基礎減量目標倡議（SBTi），且獲金管會選入「永續金融先行者聯盟」成員，並於2024年取得SBTi正式審核通過集團減碳目標，將積極與投融資對象議合，引導客戶低碳轉型。

一銀將核心業務與永續結合，為首家簽署加入赤道原則協會的公股銀行，同時，提供創新的金融商品如「永續績效連結授信」、「e起動起來ESG淨零優惠融資專案」、發行永續發展債券及提供綠色信用卡消費碳足跡查詢等，帶領客戶關注永續議題。

第一金連續七年入選道瓊永續性指數（DJSI）「世界指數」成分股，連續九年入選「新興市場指數」成分股，八度獲證交所公司治理評鑑「上市組排名前5％」，並於國際非營利組織CDP之氣候、森林與水安全議題問卷全面登上「領導等級」最高榮譽，第一銀行也是唯一連續六度榮獲「國家企業環保獎」金融業，且連續三年獲金管會「公平待客原則評核排名前25％」，深受外界肯定。