永續金融評鑑揭曉／國泰金躋身三業前段班

金管會昨（5）日舉辦第二屆永續金融評鑑頒獎典禮，國泰金控（2882）旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券躋身金融三業永續金融評鑑排名前25%，以具體行動全方位落實ESG，獲得主管機關肯定，未來將持續與產業鏈夥伴及利害關係人一起「Better Together共創更好」，逐步邁向2050淨零目標。

國泰金控以「氣候、健康、培力」三大永續發展主軸，引領子公司發揮永續金融影響力，積極落實於日常營運中，永續成果再獲肯定。

國泰人壽作為壽險業唯一連續六年蟬聯，獲選「公平待客績優」業者，2024年強化永續治理架構，成立董事會轄下「永續發展委員會」及「永續與品牌策略部」。面對氣候挑戰，身為「綠房東」，2024年為集團各總部、據點與辦公大樓「租客」轉供超過3,000萬度綠電，今年目標為全台50棟商業大樓提供使用綠電服務；指標性的台中烏日大樓為全台首棟「Net Zero淨零建築」，另為完善綠電網絡也簽訂再生能源購電協議（CPPA），年採購量逾5,800萬度。在推動健康永續方面，因應今年已邁入超高齡社會，國壽去年起力推「讓健康 有力於你」全新健康主張，每年投入億元推動健康行動。

國泰世華銀行透過議合、財務專業及各式商品服務，幫助海內外夥伴落實永續行動，成功於台灣、越南、新加坡、香港等地完成永續授信服務，更在台灣推出亞洲首見且唯一的「永續績效連結薪轉」商品，有別於以往單方面提供優惠薪轉模式，銀行與薪轉企業雙方決議永續指標，企業響應達標後，員工就能享受金融回饋（如，存款利率更高等）。

國泰產險作為唯二入選永續金融評鑑前25%名單的產險公司，為台灣首家自行遵循聯合國 「永續保險原則（PSI）」之產險公司，將ESG議題之因應納入產品的生命周期中，推動綠色永續保險商品，為產險業第一家取得「碳標籤」、「減碳標籤」雙標籤認證的公司。

國泰證券積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），並結合券商核心職能，落實多項ESG實際作為，如推出「台美股定期定額」、「國泰證券App」設立永續專區、推動「金融知識理財教育」等與投資人切身相關的永續金融服務。