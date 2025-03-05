確定了！台新投信正式公告：董事長鄭貞茂辭職
台新金（2887）子公司台新投信5日晚間公告，董事長鄭貞茂請辭董座職務。鄭貞茂去年9月才接任台新投信董座，但因上周三傳出涉及外遇官司消息，成為此次人事變動主因。
台新金5日下午召開法說會，台新金總經理林維俊接受媒體採訪時證實，台新投信董事長鄭貞茂因個人因素已請辭董座職務，台新金將再接下來幾周完成新人選指派及召開董事會改選出新任董事長。
鄭貞茂是臺灣大學經濟系畢業、美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學碩士，曾擔任臺灣經濟研究院助理研究員、花旗（臺灣）銀行首席經濟學家、臺灣金融研訓院院長、農業金庫公司總經理、金管會副主委、國發會副主委、陽明海運公司董事長等職務，去年9月接任台新投信董事長。
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