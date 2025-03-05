快訊

台南規模5.2地震破裂面積相當於大安區 專家：0.03顆原子彈

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：目的是一箭三鵰

國家警報大響！台南規模5.2地震 屬於0121嘉義大埔餘震

確定了！台新投信正式公告：董事長鄭貞茂辭職

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台新金子公司台新投信5日晚間公告，董事長鄭貞茂請辭董座職務。鄭貞茂去年9月才接任台新投信董座，但因上周三傳出涉及外遇官司消息，成為此次人事變動主因。圖／聯合報系資料照片
台新金子公司台新投信5日晚間公告，董事長鄭貞茂請辭董座職務。鄭貞茂去年9月才接任台新投信董座，但因上周三傳出涉及外遇官司消息，成為此次人事變動主因。圖／聯合報系資料照片

台新金（2887）子公司台新投信5日晚間公告，董事長鄭貞茂請辭董座職務。鄭貞茂去年9月才接任台新投信董座，但因上周三傳出涉及外遇官司消息，成為此次人事變動主因。

台新金5日下午召開法說會，台新金總經理林維俊接受媒體採訪時證實，台新投信董事長鄭貞茂因個人因素已請辭董座職務，台新金將再接下來幾周完成新人選指派及召開董事會改選出新任董事長。

鄭貞茂是臺灣大學經濟系畢業、美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學碩士，曾擔任臺灣經濟研究院助理研究員、花旗（臺灣）銀行首席經濟學家、臺灣金融研訓院院長、農業金庫公司總經理、金管會副主委、國發會副主委、陽明海運公司董事長等職務，去年9月接任台新投信董事長。

台新金 董事長 陽明海運

延伸閱讀

新新併最後一哩路 林維俊：做夢夢到過取得主管機關核准

看好台積電、半導體發展 台新銀行考量赴日增第3據點

NBA／柯瑞競爭史上最佳球員？歐尼爾：把我兄弟放進討論

黛咪摩爾平復落敗心！超有風度獻祝福新科影后：大恭喜

相關新聞

140萬卡友看過來！玉山家樂福聯名卡8月底到期 中信統一集團聯名卡登場

據了解，2011年起玉山銀行為家樂福所發行的聯名卡，即將在今年9月到期，雙方已經確定合約終止，目前已知，中信銀行將在下半...

確定了！台新投信正式公告：董事長鄭貞茂辭職

台新金（2887）子公司台新投信5日晚間公告，董事長鄭貞茂請辭董座職務。鄭貞茂去年9月才接任台新投信董座，但因上周三傳出...

2月外匯存底5775億美元 阻貶成本與孳息收入相抵

中央銀行5日發布外匯存底統計，2月底止我國外匯存底金額5775.84億美元，較上月底增加0.01億美元，央行分析影響2月...

新新併最後一哩路 林維俊：做夢夢到過取得主管機關核准

新新併待金管會核准的最後一哩路，玉山金（2884）董事長黃男州日前喊出進入金控2.0時代。台新金（2887）總經理林維俊說，台灣銀行家數...

美元下挫台股勁揚 激勵新台幣強升收32.816元

台積電宣布加碼投資美國千億美元，震驚全球，不過台股今天正面表態，加上美元挫跌，激勵新台幣匯價強勢走升，收盤收32.816...

新台幣升9.7分 收32.816元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.816元，升9.7分，成交金額10.32億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。