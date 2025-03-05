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台企銀深化ESG有成 躋身永續金融評鑑前25%績優銀行

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台企銀躋身永續金融評鑑標竿銀行業之列，由金管會主委彭金隆（左）頒獎予台企銀代理董事長暨總經理李國忠（右）。台企銀／提供
台企銀躋身永續金融評鑑標竿銀行業之列，由金管會主委彭金隆（左）頒獎予台企銀代理董事長暨總經理李國忠（右）。台企銀／提供

臺企銀（2834）獲得金管會「第二屆永續金融評鑑銀行業前25%」的肯定，今天由台企銀代理董事長暨總經理李國忠代表受獎，此殊榮彰顯台企銀在推動永續金融的卓越表現及永續相關資訊揭露的積極作為，更凸顯其在追求穩健獲利的同時，也致力於推動永續發展，打造金融業的永續生態圈。

為因應全球氣候變遷挑戰及國際減碳淨零趨勢，台企銀於2023年5月正式簽署加入科學基礎減量目標倡議（SBTi），並於2024年3月通過目標審查，成為國內少數獲得此認證的金融機構之一，展現其積極參與國際永續行動的決心。台企銀更進一步建立投融資對象溫室氣體排放量盤查機制，此舉不僅提升銀行自身面對氣候變遷的韌性，也間接引導市場資金流向更永續的產業與企業。

在資訊揭露方面，台企銀超前部署，於2023年度氣候相關財務揭露（TCFD）報告書中，首次納入自然相關財務揭露（TNFD）框架，此一作為不僅關注氣候議題，更將關注重點延伸至生物多樣性及自然資源保護等領域，提供利害關係人更全面且詳盡的永續資訊。台企銀表示，導入TNFD框架是該行響應國際永續發展趨勢的重要策略，透過更全面的風險評估與資訊揭露，能夠更精準地辨識氣候變遷與自然資源枯竭所帶來的潛在風險與機會，進而優化投資組合與業務發展方向。

台企銀表示，永續金融不僅是國際趨勢，更是台企銀的核心競爭力與企業使命，未來台企銀將持續深化金融正向影響力，將ESG因素更緊密地融入核心業務決策中，同時也計劃擴大綠色金融產品與服務的範疇，協助更多企業轉型至低碳經濟模式，共同實現淨零排放的長期目標，並落實企業社會責任，為環境與社會創造長遠的正面價值。

台企銀 氣候變遷 永續 金管會

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