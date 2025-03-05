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2月外匯存底5775億美元 阻貶成本與孳息收入相抵

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
2月外匯存底5775.84億美元。圖／本報系資料照片
2月外匯存底5775.84億美元。圖／本報系資料照片

中央銀行5日發布外匯存底統計，2月底止我國外匯存底金額5775.84億美元，較上月底增加0.01億美元，央行分析影響2月外匯存底原因，包括投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行進場調節匯市秩序。

央行外匯局長蔡烱民表示，2月是外匯存底投資收益大月，孳息較多，但央行為維持蛇年新春開紅後的匯市秩序，進場拋匯調節，因此影響2月外匯存底較大因素為投資收益及維護匯市秩序，兩者相抵後，外匯存底幾乎與1月持平；而2月的歐元匯率變動不大，對外匯存底影響相對較小。

美國總統川普就職後，台股開始放長假，川普以總統身分陸續宣布對加墨課徵關稅，以及DeepSeek橫空出世干擾AI產業前景的利空，等到2月3日台股恢復交易才一併發作，金蛇年新春開紅盤股匯市均遭血洗，新台幣對美元匯率單日重貶0.87％，寫下史上第二大紅盤日跌幅，僅次於COVID-19爆發後的鼠年開紅盤日重貶0.9％的紀錄。

蔡烱民表示，2月過完農曆年回來，匯市劇烈變動，當時央行進場調節，拋匯阻貶新台幣。

央行統計，2月主要貨幣升貶情形，美元微幅走弱，歐元升值0.2％，英鎊升值2.14％，加幣貶0.16％，澳幣貶0.38％，人民幣貶0.21％，日圓升值4.19％，新台幣貶值0.25％，新台幣貶值是因為農曆春節假期後的補貶。

此外，央行統計外資持有國內股票及債券，按當日市值計算，連同其新台幣存款餘額共折計8213億美元，約當外匯存底的142％，金額及比率均較1月為少。

央行 新台幣

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