第一金證深耕ESG 受肯定

第二屆永續金融評鑑昨（5）日頒獎，第一金證券從23家受評證券商中脫穎而出，成績入選前25%，由董事長陳致全出席領獎。第一金證券表示，公司積極落實永續發展，在環境、社會、公司治理等三大面向推動成果備受肯定，首度參與永續金融評鑑即勇奪佳績。

第一金證券為第一金控成員，集團在國內外各項永續評比，包括CDP、TCFD、公司治理評鑑等都名列前茅，且連續七年入選道瓊永續指數（DJSI）「世界指數」成分股，連九年入選「新興市場指數」成分股，是國內永續金融先行者。

第一金證券將證券核心業務與ESG結合，為首家簽署機構投資人盡職治理守則的證券商，將ESG審查因子納入投資決策過程，並以碳核算金融聯盟（PCAF）方法學進行投資部位碳盤查，同時透過參與被投資公司股東會及ESG議合等方式，敦促被投資公司實踐永續發展目標。

另外，在輔導企業上市櫃時，協助公司訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南、永續發展實務守則等。第一金證券連四年入選機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單，連三年獲得臺灣永續投資獎。

為達成2050年國家淨零排放目標，配合母公司加入PCAF及科學基礎減量目標倡議（SBTi），第一金證券在範疇一與範疇二自身碳排放方面，訂定自2024年起總碳排放量每年須較2022年減量4.85%目標，擴大綠電採購推動減碳；在範疇三投資部位，依SBT方法學設定升溫不超過2度C的減碳目標。

此外，第一金證券透過金融科技提供客戶ESG投資資訊，2023年領先證券同業，建置「ESG智能永續指標數據平台」，提供個股ESG指標評分查詢，做為投資參考，並直接帶入委託下單功能，2024年再優化升級2.0版，在下單頁面揭露個股ESG分數，為數位金融服務與ESG結合建立良好典範。

實現幸福職場是集團經營願景，第一金證券透過多面向建構性別平等、友善家庭的工作制度與職場環境，致力平衡工作及家庭生活，提供多項獎勵婚育政策，生育補助為第一胎10萬元、第二胎起每胎15萬元，2024年提高結婚補助至3萬元，另提供優於法令之產假、產檢、陪產檢及陪產假、人工好孕假。2024年起開辦員工持股信託，希望以定期定額存股方式為員工累積另一份退休金，保障員工退休後生活。

第一金證券將精進永續金融發展，接軌全球ESG潮流，與供應鏈及客戶攜手邁向淨零轉型目標，建構經濟、環境與社會互利共榮的永續金融生態圈。