140萬卡友看過來！玉山家樂福聯名卡8月底到期 中信統一集團聯名卡登場

據了解，2011年起玉山銀行為家樂福所發行的聯名卡，即將在今年9月到期，雙方已經確定合約終止，目前已知，中信銀行將在下半年為統一集團發行涵蓋統一集團所有零售通路的統一集團聯名卡來取代家樂福聯名卡。

信用卡業者普遍預期，這張統一集團聯名卡將成為全台灣發卡量最大的一張聯名卡，因為統一集團所規劃的統一集團聯名卡，涵蓋了全台灣通路最多的連鎖便利商店7-ELEVEN、星巴克、康是美、速邁樂加油站、聖德科斯等所有統一集團旗下的零售通路，用意就是在建立「OPENPOINT生活圈」，在統一集團聯名卡串聯整個集團零售通路之下，OPENPOINT點數可在整個統一集團跨通路使用，icash Pay也有更多揮灑的空間。

統一集團在2023年以290億元併購家樂福後，由於中信銀跟統一集團密切的合作關係也使得家樂福聯名卡易主的傳聞不斷。

如今終於有了明朗的結果，據悉雙方的合約將在今年8月底到期，依照信用卡業者會在合約到期前兩個月通知客戶的做法，家樂福卡有應該在今年6、7月就會收到玉山銀行的通知，根據玉山銀行的規劃，應該會比照當初國泰銀行以CUBE卡來大舉的轉換到期的SOGO聯名卡做法，以玉山銀行所發行的權益自選信用卡「Unicard卡」，替代到期的家樂福聯名卡，固樁140多萬張的玉山家樂福聯名卡友。