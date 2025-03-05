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新新併最後一哩路 林維俊：做夢夢到過取得主管機關核准

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新金控總經理林維俊今日於法人說明會。林勁傑／攝影
台新金控總經理林維俊今日於法人說明會。林勁傑／攝影

新新併待金管會核准的最後一哩路，玉山金（2884）董事長黃男州日前喊出進入金控2.0時代。台新金（2887）總經理林維俊說，台灣銀行家數過多，但如果因為合併增加資本要求，形同懲罰合併；勞工權益如果超過合理要求時有何解方等，能否促成金控2.0政府扮演重要角色。他也說做夢夢到過取得主管機關核准。

林維俊指出，金融業合併與一般企業不同，還要經過公平會、勞資協商後才會獲金管會核准。台灣小島有30幾家銀行，家數過多現象嚴重，過度競爭，期待整合才能跟著台商走出世界，現在每家銀行都太小，不夠全球布局規模，就經濟理論需要整併，但還是需要政府政策，期待政府營造鼓勵合併環境。 

他舉例，整併過程如果勞工超乎一般要求，可能會讓整併走不下去，同時，主管機關如果對合併公司有高於法定要求也會讓合併增加困難。如果政府有看到家數過度情形，責任是營造一個更友善大環境促進更多金融整併大環境，比如資本要求以法令要求而不再額外資加要求，形同懲罰合併，能不能促成金控2.0政府扮演很重要角色。林維俊強調與新光金（2888）旗下12家子公司均已完成簽署勞資協議。

金融業多認為新新併獲金管會核准機率大，林維俊笑稱，「我做夢都會這樣夢到」。至於今年股利發放，他表示，有合併後自然以新的股東為基礎，這是去年股東臨時會超過七成五以上絕對多數通過，現在看取得核准函時間，期盼愈快愈好，能讓一千萬客戶、百萬股東、三萬員工免於不確定性。

台新金 新光金 股東臨時會 金管會 金融業

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