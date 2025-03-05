投資型保單銷售回溫！壽險喜迎開門紅 1月保費收入超越總給付

投資型保單銷售回溫，壽險業喜迎開門紅。保發中心5日公布，2025年1月壽險總保費收入2,111億元，較保險給付1,941億元高出170億元，保費已連兩月呈現金淨流入。單看投資型保單，2025年1月總保費收入442億元，較去年同期增加171億元，且連續六個月年增率均突破兩位數，1月年增63%。

保發中心資料顯示，2024年一整年，除1月與12月外，其餘十個月，壽險保費均「入不敷出」。

去年12月，壽險公司銷售創佳績，總保費收入衝上2,955億元，寫下三年新高紀錄，保險給付則是2,491億元，收入扣支出為464億元，加上2025年1月，保費已連兩月為現金淨流入。

壽險業者指出，投資型保單銷售轉佳，是保費收入增加的主因，不論是新契約保費或總保費收入，2024年8月以來，投資型保單保費均較前一年同期增長。

據保發中心統計，2025年1月，投資型保單新契約保費379億元，較去年同期增加206億元，總保費收入則是442億元，較去年同期增加171億元。

2023年7月，受到投資型保單新制上路影響，投資型商品銷售情況慘澹，全年新契約保費跌至2,565億元、總保費收入3,490億元，較前一年減少899與845億元。2024年投資型保單銷售情況自谷底翻揚，新契約保費與總保費收入分別增至3,403與4,447億元，年增837與957億元。