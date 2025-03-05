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富邦證券深耕ESG亮眼！榮獲金管會「永續金融評鑑」前25%肯定

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
富邦證券在金管會主辦的「永續金融評鑑」中榮獲券商前25%的肯定，5日在金管會的典禮中獲主委彭金隆頒獎，總經理郭永宜（右）代表領獎。富邦證券／提供
富邦證券在金管會主辦的「永續金融評鑑」中榮獲券商前25%的肯定，5日在金管會的典禮中獲主委彭金隆頒獎，總經理郭永宜（右）代表領獎。富邦證券／提供

富邦證券在金管會主辦的「永續金融評鑑」中榮獲券商前25%的肯定。本次評鑑中，富邦證券在環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三構面與總得分均有優異表現，顯示富邦證券持續關注永續發展趨勢並結合核心職能，落實各項永續作為上表現亮眼。

富邦證券5日在金管會的典禮中獲主委彭金隆頒獎，總經理郭永宜代表領獎。金管會為協助國內金融業因應氣候變遷及ESG相關風險，發揮金融業對產業的永續影響力，加速永續金融生態圈的建構，本次對銀行、保險及證券投信業進行「永續金融評鑑」。

富邦證券在環境面，持續關注氣候變遷議題，打造低碳營運環境，自2023年起，陸續於嘉義、竹東分公司建置太陽能板並增加綠電採購，持續降低灰電使用。

為發揮金融影響力，富邦證券積極輔導綠色企業上市櫃，將ESG因子納入案件評估查核、輔導作業程序，透過與企業對談、互動及議合，引導企業低碳轉型，協助其對營運發展產生正面效益。

在社會面，富邦證券致力提升服務品質，為體貼視障、聽障者的需求，各分公司均提供視障輔助簽名板及手語翻譯服務，打造便捷、友善的金融服務。

在人力發展上，富邦證券訂定員工永續轉型計畫，提供完善的教育訓練，且為營造和諧的職場氛圍，持續推動人才吸引與留任計劃。因此，在本次評鑑中，有關金融友善服務之推動、金融服務品質及人力資源發展等關鍵議題的表現，獲得高度認可。

在公司治理面，富邦證券為提高永續治理高度，2023年於董事會轄下增設「永續發展委員會」，致力推動永續金融。富邦證券亦積極與各界溝通，董事會也持續強化公司治理作為，特別於利害關係人利益迴避、法令遵循及內部控制強化上脫穎而出，整體表現深受主管機關肯定。

富邦證券結合金融服務與永續思維，推廣投資商品，強化責任投資策略與行動。富邦證券亦持續推動環境、社會、治理各項永續議題，從員工、客戶到社會，發揮企業影響力，善盡企業社會責任，與社會大眾共同迎向永續的美好未來。

ESG 富邦 金管會 金融業

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