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兆豐銀行重視永續議題 獲永續金融評鑑銀行業前25%佳績

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行榮獲「第二屆永續金融評鑑」肯定，兆豐銀行董事長董瑞斌(中)與副總經理陳昭蓉(左三)、企金業務處協理葉永正(右二)、企劃處處長李俐俐(左二)、資訊安全處處長郭應俊(左一)及企金業務處副處長李維貞(右一)一同合影。兆豐銀行／提供
兆豐銀行榮獲「第二屆永續金融評鑑」肯定，兆豐銀行董事長董瑞斌(中)與副總經理陳昭蓉(左三)、企金業務處協理葉永正(右二)、企劃處處長李俐俐(左二)、資訊安全處處長郭應俊(左一)及企金業務處副處長李維貞(右一)一同合影。兆豐銀行／提供

金管會5日舉辦「第二屆永續金融評鑑頒獎典禮」，兆豐金（2886）旗下兆豐銀行榮獲「第二屆永續金融評鑑」銀行業前25%佳績，今由金管會主委彭金隆頒獎，兆豐銀行董事長董瑞斌代表領獎。本屆受評銀行業共計34家，共9家銀行獲獎。該評鑑指標項目涵蓋永續發展、環境、社會及公司治理等四個層面，參考國際趨勢與作法，並搭配國內目前「公司治理評鑑」設計指標項目，兼顧金融業在地業務環境及發展進程，建構出具本土化特色的評鑑指標機制。

兆豐銀行向來重視永續議題，以「發揮正向影響、引領永續發展」為使命，落實兆豐金融集團ESG永續政策，引領銀行同仁、供應商及投融資客戶共同重視永續議題，成效卓著。在環境面向方面，制定內部碳定價措施，引導分行減碳，並依循母公司兆豐金控通過SBTi審查之減碳目標及路徑，訂定自身及投融資逐年減碳目標；此外，亦將ESG風險因子導入投融資評估流程及風險控管，更透過參與投資對象股東會、發放問卷調查及舉辦SBT議合工作坊等具體行動，與投融資對象進行議合，藉此發揮金融機構對產業之永續影響力。

社會面向，兆豐銀行持續強化反詐相關措施，除「走入校園與社區金融宣傳」及銀行公會主辦之「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」等活動進行防詐宣導外，兆豐銀行於113年11月率先暫停於非實名制之社群平台投放任何廣告及業務行銷活動；113年12月推出「68017」簡碼簡訊服務，提升簡訊發送門號的真實性和可靠性，成為首家採用此技術的銀行；此外，今(114)年1月與其他8家公股銀行及科技業者籌組「金融與科技反詐騙大聯盟」，結合金融與科技業者的力量打擊金融詐騙，共同守護民眾財產安全。兆豐銀行更獲頒第12屆「台灣傑出金融業務菁業獎」特別獎「普惠金融推動獎－防制詐騙」殊榮，是唯一獲頒特別獎的公股金融機構，顯現兆豐銀行在強化防詐措施的努力，深獲各界肯定。

至於消金及數位金融業務方面，兆豐銀行亦分別以「青世代 兆豐貸」、「金融FIDO x生態圈—跨通路身分整合平台」2 項服務榮獲菁業獎之「最佳消費金融獎－優等」、「最佳數位金融獎－優等」肯定。員工關懷部分，則提供優於勞動條件之婚假14天、產假42個工作日及生育補助等措施，提高員工幸福感。

公司治理面向，兆豐銀行於113年度再度入選臺灣證券交易所「113年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」，顯示兆豐銀行履行盡職治理及相關揭露情形備受肯定。

兆豐銀行將持續鼓勵同仁精進ESG才能，培養綠色金融人才；並善用金融影響力，以發揮正向影響、引領永續發展的使命，協力企業、供應商共同永續發展以接軌國際永續趨勢。

兆豐金控 兆豐銀行 金融業

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