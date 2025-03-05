美元下挫台股勁揚 激勵新台幣強升收32.816元

台積電宣布加碼投資美國千億美元，震驚全球，不過台股今天正面表態，加上美元挫跌，激勵新台幣匯價強勢走升，收盤收32.816元，升9.7分，台北及元太外匯市場總成交金額15.985億美元。

台積電擴大赴美投資，避免晶片課稅，也屏除投資或技轉英特爾（Intel）的潛在風險，雖然引起社會熱議，但投資人正面解讀。台積電美國存託憑證（ADR）勁揚4%激勵之下，台股今天開高區間震盪，收復半年線約22858點，終場收22871.9點，上漲275.02點。

外匯交易員指出，市場對美國經濟憂慮加深，美元指數下挫，亞幣順勢反彈，加上台積電投資美國消息一出，不少外資匯入回補，助攻新台幣匯價走揚。

新台幣兌美元今天以32.85元開盤後，穩步走揚，最高升抵32.796元，不過美元買盤湧現，抑制升幅，終場收在32.816元，匯價連2升。

根據央行統計，美元指數今天暴跌1.16%，亞幣當中，除了日圓漲多回檔，小跌0.07%，其餘均升值，人民幣升值0.28%，新台幣升0.30%，韓元強彈0.71%。

外匯交易員認為，美國總統川普關稅戰引發部分國家反制，恐衝擊全球經貿動能，現在市場消息多空紛雜，可能加劇金融市場波動，不過隨著美元走弱，加上川普警告中國、日本，不能放任貨幣貶值，應有助於替先前的貶勢踩煞車。