富邦產險獲永續金融評鑑排名前25%肯定 致力永續經營

由金管會主辦之「第二屆永續金融評鑑」頒獎典禮，富邦產險以綠色及轉型金融行動方案之成果，從8家受評產險公司中脫穎而出，成為保險業產險組前25%之產險公司，肯定富邦產險長期致力永續經營及各項ESG方面的落實行動。

富邦產險表示，秉持「正向力量 熱情守護」的核心價值，富邦產險依循金控「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，持續推動ESG各項行動，除持續開發ESG各面向保險商品，也持續投入新興綠能研究，為太陽能、離岸風電、儲能產業開發多樣損害防阻顧問服務，包括推出颱風潛勢分析服務，有助戶外綠能設施的風險評估，更推出「紅外線空拍機檢測服務」，自動定位影像座標及辨識溫度異常點，建構完善的綠能產業風險管理服務，此項系統更於近期獲得新型專利之認證。

除持續致力於環境永續，富邦產險亦努力實踐金融友善服務理念，針對不同客戶推出臨櫃友善服務SOP，提供各項無障礙設施及服務等，希望客戶們可感受到富邦產險專業與用心。

同時，積極推動全民防詐，透過推出《萬事保研究所番外篇-保險黃牛篇》繪本，以簡單易懂的圖文形式告訴民眾如何防範保險黃牛詐騙，讓民眾充分了解詐騙的手法及態樣，更將繪本翻譯成英文、越南文，提供外籍人士及新住民閱讀，避免他們因語言隔閡所產生的資訊落差而遭詐。

富邦產險更積極打造健康友善的幸福職場，提升員工薪資福利，提供優於法規的假別，包含婚假、健檢假、公益假等假別，職場內提供員工紓壓按摩、心理法律諮詢等服務，每兩年實施不分年齡的員工健康檢查，薪資方面也依據每年狀況辦理績效調薪，提升薪資競爭力。

此外，更提供包含每胎生育補助10萬元，6歲以下子女育兒津貼每年2.4萬元等福利，同時提高員工持股信託福利，增加提撥金額，協助員工累積財富，型塑多元和諧幸福企業。

未來，富邦產險亦將力求實踐「正向力量 熱情守護」的精神，繼續堅持以永續發展為核心價值，強化各項風險因應能力以積極應對各種挑戰。