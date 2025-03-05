快訊

夫婦駕車返家途中突冒煙起火 副駕妻逃生不及成焦屍

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

永豐金證券榮獲永續金融評鑑前25%績優殊榮 二大構面均獲得滿分

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
金融監督管理委員會舉辦第二屆永續金融評鑑頒獎表揚大會，永豐金證券榮獲證券業前25%績優殊榮，總經理張李章隆代表公司領獎。
金融監督管理委員會舉辦第二屆永續金融評鑑頒獎表揚大會，永豐金證券榮獲證券業前25%績優殊榮，總經理張李章隆代表公司領獎。

深化ESG核心價值，擴大永續經營作為，永豐金（2890）證券表現再獲肯定。金管會在5日舉行第二屆永續金融評鑑頒獎表揚大會，永豐金證券榮獲證券業前25%績優殊榮，在「利害關係維護」與「內部控制強化」二大構面均獲得滿分，「自然資源保護」面向更榮獲超越滿分的肯定。

永續金融評鑑係金管會主辦，參考國際標準及國內金融業發展進程，搭配「公司治理評鑑」指標項目及作法，建構兼容國內外永續金融發展趨勢的評鑑機制，由永續發展、環境、社會及公司治理四大面向組成。本次有34家銀行、23家證券商、5家投信業、8家壽險業、8家產險業及1家再保險業，合計共79家金融機構接受評鑑。

在證券業評鑑結果中，永豐金證券在環境指標的「自然資源保護」構面超越滿分表現傑出，在公司治理指標的「利害關係維護」與「內部控制強化」構面獲得滿分，整體ESG多項指標成績均列前段班。

永豐金證券總經理張李章隆表示，公司長期深化且普及ESG核心價值，得到同仁的支持與投入，包括環境保護、社會責任及公司治理等各面向均展開具體行動方案，榮獲評鑑獎項，是對永豐金證券落實推動永續努力的肯定，會持續發揮金融影響力，投入創新科技與綠色金融產品，協助企業與社會共同邁向低碳未來，引導投資大眾共同重視永續發展。

永豐金證券全方位落實ESG，在具體推動成果上，環境E方面：響應淨零承諾制定去碳政策及氣候風險管理政策，持續推動節能減碳計劃，推動無紙化，綠色供應鏈管理，參與還海計畫淨灘及小丑魚復育。

社會S方面，從教育到產品服務落實普惠金融，宣導防詐，取得ISO 10002客訴品質管理系統保障金融消費者權益，成立志工團投入環保與公益，與多家非營利組織合作，支持社區和弱勢族群關懷計劃。

公司治理G方面，強化公司治理架構、風險管理、資安管理，通過ISO 27001資訊安全管理系統認證，導入營運持續管理系統。

永豐金證券過去一年在永續相關評比屢獲獎項肯定，包括由臺灣證券交易所主辦的「機構投資人盡職治理資訊揭露評比」四度入選較佳名單、「反詐騙評鑑」傑出獎，連續三年獲得TWSIA台灣永續投資獎「機構影響力證券組」獎項，展見永豐金證券在永續經營、普惠金融的具體實踐深獲肯定。

ESG 永豐金

延伸閱讀

第二屆永續金融評鑑 富邦金控四大子公司均排名前25%

2025 ESG for Culture 影響力獎徵件中 讓合作變深度投資

永續揭露研習宣導 上場

是否收到永豐金與京城銀的合併申請？金管會這麼說

相關新聞

曾任證交所總經理、福邦證券董座 林火燈辭世

福邦證券（6026）前董事長林火燈近日辭世，1950年6月出生。

新台幣升9.7分 收32.816元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.816元，升9.7分，成交金額10.32億美元

因應央行二大指標控管 台新銀不動產放款餘額估零成長

台新銀行總經理林淑真今日在台新金控法說會上指出，由於配合央行的不動產管制措施二大要求，同步進行不動產放款絕對數字和集中度...

玉山家樂福聯名卡合作終止 換發升級玉山Unicard

玉山銀行與家樂福的聯名卡合約將於2025年8月30日屆期，聯名卡自2011年起發行超過14年，在雙方共同經營下深受廣大顧...

上任6個月捲桃色風波！台新投信董座鄭貞茂請辭 台新金證實：後續需改選

台新金（2887）5日召開法說會，台新金總經理林維俊證實，台新投信董事長鄭貞茂因個人因素已請辭董座職務，不過，台新金接下...

台新投信董座鄭貞茂 因個人因素請辭

台新投信董事長鄭貞茂近期有訴訟繫屬，台新金控（2887）總經理林維俊5日指出，鄭貞茂因個人因素提出辭呈，後續還有程序要走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。