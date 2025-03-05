第二屆永續金融評鑑 富邦金控四大子公司均排名前25%

富邦金（2881）推動企業永續成果再獲肯定！金管會為推動金融業因應氣候變遷及永續發展，提升國際競爭力，自2023年起推動永續金融評鑑指標。5日第二屆「永續金融評鑑」頒獎典禮，富邦金控旗下四大子公司，台北富邦銀行、富邦證券、富邦人壽及富邦產險，分別榮獲銀行、證券商及保險公司三業排名前25%的殊榮，為金控同業中獲獎最多的企業之一！充分肯定富邦長期致力於企業永續經營，積極實踐低碳、數位、激勵、影響等四大 ESG 策略，持續發揮金融業的核心職能，為產業和社會的永續發展帶來正向力量。

推動永續經營有成 富邦人壽連續兩年榮獲「永續金融評鑑」優等生肯定

富邦人壽秉持「正向力量 豐富生命」的企業核心價值，長期深耕永續經營，以金管會綠色及轉型金融行動方案之內涵，從金融與非金融合力並進，不僅運用投資影響力推動產業永續發展，逐年提高綠色金融投資餘額，增訂 2030年逾 2 兆元之目標，加速產業低碳轉型；並持續打造「保險數位服務圈」，運用AI技術優化客戶服務體驗、降低營運成本與碳排放。同時，充分發揮保險業安定社會之角色，積極投入社會公益，包含積極推動國人金融防詐教育、落實企業端金融防制詐騙措施，2024年成功阻詐金額逾400萬。此外，強化永續治理與利關人溝通，持續提升永續經營韌性，三度入選機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單。未來，富邦人壽將持續深耕ESG，擴大金融影響力，為環境、社會及人群創造共好價值。

蟬聯前段班 北富銀再獲第二屆永續金融評鑑排名前25%

台北富邦銀行繼榮獲首屆銀行業前20%佳績，第二屆「永續金融評鑑」再度獲評選為銀行業排名前25%，在34家受評銀行中脫穎而出，蟬聯前段班。北富銀將永續視為企業DNA，依循金控「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略推動ESG行動，在永續金融面向，北富銀致力發揮金融業的資金影響力，2024年擔任臺北市政府發行永續發展債券之標售及發行經理行，創下國內政府機關發行永續債首例；另攜手綠電售電業者，創下台灣首例由金融機構協助企業客戶團購綠電案例。

同時，北富銀積極擴展金融友善服務，2024年完成民營企業首本「心障者金融常用易讀手冊」，另發布「移工金融理財認知調查」，推展移工普惠金融行動。未來北富銀將持續落實永續作為，朝永續金融領航者邁進。

富邦證券深耕ESG 首次參與金管會「永續金融評鑑」即獲前25%肯定

富邦證券重視企業社會責任，落實各項永續作為，首次參與「永續金融評鑑」即獲前25%肯定。在環境(E)、社會(S)與公司治理(G)三面向與總得分均優於同業，表現亮眼。

富邦證券在環境面，除了持續關注氣候變遷議題，打造低碳營運環境之外，並透過議合行動，積極引導企業低碳轉型；在氣候風險策略、淨零轉型支援上獲得佳績。在社會面，致力推動金融友善服務，提升服務品質，並在人力發展上，因應永續趨勢訂定員工永續轉型計畫，提供完善的教育訓練；在實踐普惠金融及人權、人力發展上獲得認可。在公司治理面，於利害關係人利益迴避、法令遵循及內部控制強化上脫穎而出，整體表現深受主管機關肯定。

落實ESG永續、治理有成 富邦產險獲永續金融評鑑排名前25%

富邦產險長期運用核心職能並跨域整合資源，持續開發ESG各面向保險商品，並投入新興綠能研究，為太陽能、離岸風電、儲能產業開發多樣損害防阻顧問服務，更運用生成式AI結合豐富工安知識，打造「損害防阻資料庫系統」獲新型專利。富邦產險亦運用金融科技，導入MID身分認證機制，使用行動裝置即可進投保及理賠線上申請，降低交通碳排放；於農作物保險採無人機空拍勘損技術，有效簡化理賠申請流程及縮短作業時間；並致力推廣電子保單，簽發比率名列前段班，提升客戶體驗更達到無紙化成效。

除推動環境永續，富邦產險亦努力實踐友善服務理念，獲得金管會「公平待客原則評核」排名前25％的肯定，並取得ISO 10002客訴品質管理系統之國際標準，展現不斷精進客戶服務品質的用心。