永豐金證券榮獲永續金融評鑑前25%績優殊榮 評鑑成果二構面滿分

深化ESG核心價值，擴大永續經營作為，永豐金證券表現再獲肯定。金融監督管理委員會5日於台大醫院國際會議中心，舉行第二屆永續金融評鑑頒獎表揚大會，永豐金證券榮獲證券業前25%績優殊榮，在「利害關係維護」與「內部控制強化」二大構面均獲得滿分，「自然資源保護」面向更榮獲超越滿分的肯定。

永續金融評鑑係金管會主辦，參考國際標準及國內金融業發展進程，搭配「公司治理評鑑」指標項目及作法，建構兼容國內外永續金融發展趨勢的評鑑機制，由永續發展、環境、社會及公司治理四大面向組成。本次有34家銀行、23家證券商、5家投信業、8家壽險業、8家產險業及1家再保險業，合計共79家金融機構接受評鑑。

在證券業評鑑結果中，永豐金證券在環境指標的「自然資源保護」構面超越滿分表現傑出，在公司治理指標的「利害關係維護」與「內部控制強化」構面獲得滿分，整體ESG多項指標成績均列前段班。

永豐金證券總經理張李章隆表示，公司長期深化且普及ESG核心價值，得到同仁的支持與投入，包括環境保護、社會責任及公司治理等各面向均展開具體行動方案，榮獲評鑑獎項，是對永豐金證券落實推動永續努力的肯定，會持續發揮金融影響力，投入創新科技與綠色金融產品，協助企業與社會共同邁向低碳未來，引導投資大眾共同重視永續發展。

永豐金證券全方位落實ESG，具體推動成果：

環境E：響應淨零承諾制定去碳政策及氣候風險管理政策，持續推動節能減碳計劃，推動無紙化，綠色供應鏈管理，參與還海計畫淨灘及小丑魚復育。

社會S：從教育到產品服務落實普惠金融，宣導防詐，取得ISO 10002客訴品質管理系統保障金融消費者權益，成立志工團投入環保與公益，與多家非營利組織合作，支持社區和弱勢族群關懷計劃。

公司治理G：強化公司治理架構、風險管理、資安管理，通過 ISO 27001資訊安全管理系統認證，導入營運持續管理系統。

永豐金證券過去一年在永續相關評比屢獲獎項肯定，包括由臺灣證券交易所主辦的「機構投資人盡職治理資訊揭露評比」四度入選較佳名單、「反詐騙評鑑」傑出獎，連續三年獲得TWSIA台灣永續投資獎「機構影響力證券組」獎項，展見永豐金證券在永續經營、普惠金融的具體實踐深獲肯定。