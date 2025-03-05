元富證券致力金融教育與創新 獲卓越雙獎肯定

新光金（2888）旗下元富證券獲頒《2025卓越證券評比》的金控類「最佳金融教育獎」及「最佳創新獎」。該評比由卓越雜誌採網路調查及專家審查進行，元富證券積極推動金融教育與創新，深獲評審肯定。頒獎典禮於5日舉行，由元富證券總經理張清發、公共事務暨行銷部副總許恬忻代表出席受獎。

元富證券從本業出發，朝永續發展邁進。以「普惠金融」為目標，積極投入金融教育，協助各年齡層的人以其適合的方式獲得金融知識。在執行校園金融教育活動中，元富看見年輕學子金融知識與投資理財的需求。為達成SDG1消除貧窮、SDG4優質教育、SDG10減少不平等的永續目標，元富積極推廣金融教育，於2023年及2024年連續二年榮獲「TSAA台灣永續行動獎」金級肯定。2024年更進一步在YouTube頻道自製節目《高中生財要學》，幫助學子及投資新鮮人在初期就建立理財規劃的概念，包括如何管理資金、制定投資計畫與認識市場運作原理，為年輕族群的未來財務穩定打下基礎，提升金融素養，落實普惠金融。

此外，近年來元富突破傳統行銷的框架，以新穎的方式吸引受眾，開創具特色且貼近市場的行銷活動，讓消費者產生共鳴。如2023年舉辦「元富好Young演唱會」，為國內首家自辦演唱會並將投資理財與流行音樂巧妙結合的證券商。同年，適逢迪士尼100周年，元富推出「來元富 嗨玩百年迪士尼」優惠活動，達成指定任務有機會抽中迪士尼門票與來回機票，且率先同業以AI生成圖片行銷宣傳，成功掀起話題；元富結盟「全家便利商店」，以「投資即生活」為活動訴求，透過全家平台推展行銷活動。後續亦攜手momo購物網、愛爾達ELTATV影視、KKday全球旅遊體驗平台跨域合作。未來，元富證券將持續以ESG理念，強化本業與促進社會共榮，積極共創正向影響力。