因應央行二大指標控管 台新銀不動產放款餘額估零成長

台新銀行總經理林淑真今日在台新金控法說會上指出，由於配合央行的不動產管制措施二大要求，同步進行不動產放款絕對數字和集中度的降減，因此，今年不論是個金房貸或是法金的土建融業務的放款餘額，都會趨近零成長，其中，房貸業務將主要以首購自住客群為主，額度則從每月還款空出的額度來新作房貸。

台新金內部預期，今年聯準會將降息2碼，對於業務布局，林淑真指出，法金放款動能在2024年的成長都很好，因此，預估法金放款會是高個位數成長，個金在中個位數成長；對於淨利差，林淑真也說明，以聯準會降息2碼來預期，美元存款成本將會下降，而且外幣放款動能成長很好，因此估計淨利差將逐季成長，而手收在財管與信用卡之下，仍會有二位數成長。

對淨利差，台新金財務長賴昭吟指出，去年第四季有剩餘資金因而移轉放在SWAP，她進而說明，這些資金來自於處份了第三季部分債券，OCI部位的債券產生的資本利得，而AC部位也有部分到期，都是相對高收益率的，也帶來第四季在債券上的收益都有減少，儘管如此，但利差的縮減卻補回在包括SWAP在內的投資收益，所以整體利益是增加的。

在放款方面，由於持續優化放款結構，且存款帶來更多利差的提升，另外將再加強資金運用的效益，投資部今年也將更積極的操作，所以賴昭吟表示，對於2025年的展望是樂觀的，預期會有6至8個基點的提升。

台新投資長詹景翔對於台新金最新的投資展望指出，整體而言，台灣產業有其很強的競爭力及優勢，台新金對股票會以較中性作法，來穩定不受關稅及景氣波動影響的投資，中長期則會增加更多股票部位，至於swap，估計今年會維持去年的20億獲利。

詹景翔也表示，債券投資受到消息面影響，殖利率波動快，因此配置仍以AC為主，而在第一季時，利率高點時有作很多AC的部位建置，且台新金未來傾向更多的長線AC部位配置，與OCI大致會呈8比2或7比3的比重來作調節。