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玉山家樂福聯名卡合作終止 換發升級玉山Unicard

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山銀行家樂福聯名卡合約將於2025年8月30日屆期，聯名卡自2011年起發行超過14年，在雙方共同經營下深受廣大顧客喜愛。玉山銀行表示，家樂福是玉山長期以來重要且合作愉快的夥伴，未來將持續以通路經營模式延續合作關係，來滿足顧客量販消費需求。在合約屆期前，聯名卡卡友權益及在家樂福店內相關優惠不受影響，且未來也將提供優質、貼心的體驗服務。

為感謝玉山家樂福聯名卡顧客長期以來的支持與愛護，玉山銀行將提供持卡人換發升級玉山Unicard專屬優惠方案，2025/9/30(含)前使用玉山Unicard於家樂福、LINE Pay、韓國、Uber Eats、全盈支付等5大通路支付消費，獨享額外加碼3%玉山e point點數回饋(原優惠2% e point)。

玉山Unicard具有「個人化的隨選方案，打造最適化的信用卡」特色，顧客除了在家樂福消費，也可以選擇自己最愛的通路，含括LINE Pay、新光三越、Uber Eats、momo購物網、蝦皮、日本...等100種，推出以來獲得市場熱烈迴響，並享有玉山e point點數回饋，e point點數可於信用卡帳單上直接折抵各項消費(1點玉山e point等於1元刷卡金)。此外，玉山Unicard也結合玉山Wallet，提供簡單操作簡單選、任意選、UP選三種回饋計畫、輕鬆掌握消費狀況。玉山誠摯邀請原聯名卡友享受更美好的玉山Unicard專屬優惠及支付體驗。

家樂福 消費 玉山銀行 聯名卡

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