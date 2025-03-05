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上任6個月捲桃色風波！台新投信董座鄭貞茂請辭 台新金證實：後續需改選
台新金（2887）5日召開法說會，台新金總經理林維俊證實，台新投信董事長鄭貞茂因個人因素已請辭董座職務，不過，台新金接下來後續處理仍需要幾周時間，包括完成新人選指派和召開董事會通過新任董事長改選。
鄭貞茂是國立臺灣大學經濟系畢業、美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟學碩士，曾擔任臺灣經濟研究院助理研究員、花旗（臺灣）銀行首席經濟學家、臺灣金融研訓院院長、農業金庫公司總經理、金管會副主委、國發會副主委、陽明海運公司董事長等職務。去年9月才接任台新投信董事長，上任才剛滿六個月，不過因日前傳出涉及外遇官司，他已向台新金提出辭呈。
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