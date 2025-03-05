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才因外遇人妻鬧上法院！台新金證實：台新投信董座鄭貞茂請辭

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會前副主委、台新投信董事長鄭貞茂。本報資料照片
金管會前副主委、台新投信董事長鄭貞茂。本報資料照片

台新金控今日召開法說會，台新金總經理林維俊回應媒體提問時證實，台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務，他表示，鄭貞茂因個人因素而辭去董座職務，台新金接下來仍要花幾周時間作後續處理，包括完成新人選指派和新任董事長改選。

鄭貞茂曾任國發會副主委、金管會副主委、陽明海運董事長，去年9月接任台新投信董事長，不過日前傳出涉及外遇官司，為此他已向台新金提出辭呈。

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