第二屆永續金融評鑑頒獎 20家金融機構獲獎

第二屆永續金融評鑑頒獎典禮今舉行，金管會主委彭金隆表示，這次共有79家金融機構受評，20家金融機構脫穎而出，希望能藉由獎項引導金融業在擬定永續經營策略及採取行動方案時，與國內現行推動之政策及監理方向同步，並帶動其他產業達到永續共好；第三屆將納入資產管理達3000億以上的投信業者，讓受評機構達86家。

第二屆評鑑由金管會、金融服務業聯合總會、相關周邊單位及外聘專家學者等組成「永續金融評鑑委員會」，就受評機構揭露之112年度公開資訊（如年報、公司網站或永續報告書）及所提供之相關佐證資料進行評鑑，按各業別依機構筆畫順序公布前25％機構名單，不公布成績高低排名，以激勵優良金融業者、發揮標竿功能。

彭金隆表示，第三屆評鑑納入資產管理達3000億以上的投信業者，讓受評機構達86家；另外，為了讓評鑑更符合業者提交永續報告書時程，調整了受理作業流程，也將最新永續發展政策、外界關注議題納入新指標，包括員工取得永續金融證照的情況、引導企業制定轉型或改善計劃的作為、金融犯罪防治的措施以及對於偏鄉地區少數族群的金融服務等，希望透過新指標強化金融機構在淨零轉型與永續發展影響力並與國際接軌。

永續金融評鑑主要目標包括提升金融業本身「永續資訊揭露及風險管理」、「減碳及自然資源保護」、「弱勢偏遠及普惠支持」、「漂綠及詐騙防制」及「治理及服務品質」；以及提升金融業對產業的「氣候風險因應」、「減碳盤查、資訊揭露及議合」、「永續轉型及改善計畫」及「環境汙染改善及自然生態保護」。第二屆永續金融評鑑受評名單，包括34家銀行、23家證券商、5家投信業、8家壽險業、8家產險業及1家再保險業，合計79家國內金融業受評機構。

第二屆永續金融評鑑得獎名單包含9家銀行業、7家投信業及4家保險業。