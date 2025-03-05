台積美國設廠 富邦投信：短線關稅利空化解 利潤率維持將為長期方向
台積電（2330）宣布在美國設廠的議題，市場正、反面看法持續熱議，5日台積電以上漲2%作收，富邦投信投資策略師徐翊達指出，台積電美國設廠讓短線關稅利空化解，但預期長期努力的方向將是利潤率的維持。
徐翊達表示，根據富邦投信投研團隊的分析，台積電的上策是支付關稅，因為以它的獨占地位，成本一定可以轉嫁，只是讓其他業者受傷，矽盾無礙。至於中策是與Intel合作，全部或部分吃下晶圓製造，優點是付出成本其實比較低，幾百億美金，長期能打平就是賺；缺點是短期獲利受傷、技術支援到什麼程度。
台積電赴美投資是下策，主要是此投資1,000億美元起跳，未來追加的可能很高，因為是否用台灣供應鏈去做、還是被要求要當地採購？這都還不確定。缺點不完全是投資金額大，而是這打破台積電景氣谷底擴大投資、高檔減少投資的策略。未來一旦出現產能過剩，勢必減少台灣投資，甚至減少台灣生產。
更何況美國生產很難賺錢，長期獲利成長會打折扣。另外，矽盾當然越來越小。先前台積電創辦人張忠謀就曾堅定認為美國廠不會賺錢、判斷美國營收都是虧錢，蓋越多虧越多，除非台積電能拿出實績，證明有方法可以讓美國廠賺錢，才能扭轉美國設廠可能是長空的判斷。
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