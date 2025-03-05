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富達國際2024年亞太區投資人調查 六成台灣女性預計退休後持續投資

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

即將到來的國際婦女節今年以#AccelerateActions為主題，期望以積極行動邁向性別平等。富達國際為支持女性建立更美好的財務未來，長期透過調查了解女性於財務管理和退休準備所面臨的挑戰，並以資產管理專長提出建議。

根據富達國際2024年亞太區投資人調查，台灣女性52%增加投資，高達68%持有股票產品，兩者皆高於亞太區女性平均，顯示台灣女性積極理財。然而，談及退休規劃仍有進步空間。

富達國際亞太區投資人調查顯示，台灣女性投資意願領先亞太區各地。在所持有金融商品中，有別於亞太區女性平均最多人配置定存，台灣女性最多比例持有股票型產品、保險次之、定存第三。此外，台灣女性增加投資的比例達52%，遠超過亞太區女性平均（42%）。

投資動機方面，台灣女性58%追求長期資產累積，33%希望創造收入，比例與台灣男性的55%和32%相近。然而，僅30%台灣女性主要投資期間為5年以上，36%已開始為退休做規劃，比例明顯遜於台灣男性的41%和48%，可見台灣女性在規劃長期投資以預備安穩退休方面仍有進步空間。

富達國際台灣區負責人暨富達投信董事長李少傑表示，調查顯示，台灣女性已展現高度投資意願，這是值得肯定的趨勢。投資不僅為尋求短期收益，更重要的是長期持續累積，這對退休規劃尤為關鍵。就長期投資而言，儘管波動不可避免，但波動伴隨而來的市場調整，正為投資人提供具吸引力的切入點，故擁有一個符合個人風險偏好和財務目標的多元化投資組合，是有效管理資產的關鍵。

退休準備是一項重要的財務目標，尤其通膨和預期壽命皆呈持續成長的趨勢。台灣女性平均期望退休後每年有50.5萬收入，最高比例認為沒有為退休儲蓄做出額外貢獻（54%）、投資報酬損失（40%）、被迫提早退休（38%），是造成退休儲備不足的潛在因素。

至於如何增加退休收入，台灣女性最多比例傾向退休後繼續投資（60%），不僅高於台灣男性（58%），更遠高於亞太區整體平均（41%）。同時，台灣女性認為退休後投資首要目的在於創造每個月穩定收入（72%），期望年回報平均為8.9%。

李少傑指出，樂見台灣女性已有六成擁有退休後繼續投資的觀念。退休儲備可分為兩個階段：退休前投資首重資產的累積，有望透過整個工作生涯持續投資，採取較靈活的策略以捕捉更長時間的資產增長潛力；退休後投資則更著重提取率及現金流，目標在創造收入以應付日常開支，同時，持續投資亦有助掌握資本增長機會，使購買力免於受到通膨侵蝕。

值此國際婦女節之際，鼓勵女性審視並調整自己的投資規劃，打造專屬的財務安全網。

退休規劃

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