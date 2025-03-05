新興市場美元債展現非凡韌性

2025年以來，儘管關稅言論、貿易壁壘、地緣政治占據投資人關注話題，然而全球主要固定收益市場遞交正報酬：全球綜合債上漲2.01%、全球非投資等級債上漲2.14%、美國投資等級債上漲2.64%、美國非投資等級債上漲2.04%，新興市場美元債上漲3.03%。法人指出，今年即使新興市場面對關稅威脅，許多新興市場經濟體展現非凡韌性，今年在主要固定收益領域展現相對強勁報酬表現。

國泰投顧認為，可以從兩個面向加以判斷：

首先，自美國總統川普就職以來，衡量一籃子新興市場貨幣的MSCI新興市場貨幣指數走強，上漲0.86%，區域來看，又以拉丁美洲許多國家相對漲幅較大。國泰投顧認為，MSCI新興市場貨幣指數展現韌性，一方面歸因於市場原先預期到更激烈的關稅行動，然而最終都有所延後（例如，美國原先對哥倫比亞、加拿大和墨西哥徵收關稅的威脅均有所延後），這可能會強化市場對於關稅作為美國談判工具以迫使他國做出讓步，而非帶來持久的影響；另一方面反映多數新興市場國家經常帳控制更加平衡，尤其對比2018至2019年上一輪的貿易戰相比，現在許多新興市場國家經常帳均有所改善，例如，拉丁美洲的墨西哥、巴西、哥倫比亞等國，經常帳都相對上一輪貿易戰背景下更為健康，使得MSCI新興市場貨幣指數獲得良好支撐。

根據統計，國際三大信評機構標準普爾、穆迪和惠譽在2024年對新興市場國家主權債信用評級變化中有七成以上是「上調」信用評級，遠高於疫情期間超過九成的新興市場國家主權評級行動是受到降級。以2024年來說，主要升評的新興市場國家包括埃及、巴西、阿根廷、土耳其、蘇利南、斯里蘭卡等等。國泰投顧表示，許多新興市場國家歷經2018至2019年貿易戰後，加上近幾年積極採取國內經濟改革，基本面已經變得更具韌性，更能抵禦外部衝擊。

展望未來，國泰投顧對新興市場美元債表現持續樂觀，不同於上一輪貿易戰背景，目前許多新興市場基本面已經相當具韌性，今年以來新興市場美元債相對強勁報酬表現便展現此韌性。摩根士丹利新興市場債券基金專注於新興市場美元主權債，投資團隊關注國家變化、結構變化，多樣性佈局尚未被市場關注或被市場錯誤定價的新興市場國家，諸如埃及、巴西、斯里蘭卡、蘇利南等。該基金力圖捕捉債市更佳的資本利得及收益，投資人不妨透過該基金參與債市機會。