川普政策衝擊世界 美國機會明星基金經理人這樣看

川普政策持續衝擊全球投資市場，富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾（Grant Bowers）5日表示，儘管川普政策讓市場產生更多波動，川普還是親商的政府，對美國還是利大於弊；加上目前美國消費、投資增加，將帶動美國經濟持續表現強健。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭包爾（Grant Bowers）近日到訪亞洲新加坡、馬來西亞、香港、台北等城市，5日出席富蘭克林證券投顧舉辦的美國投資機會記者會。他在富蘭克林坦伯頓集團已服務31年，早年曾從軍，這已經是他第五次訪台。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金註冊於盧森堡，基金規模已達77億美元，為國內核備股票型基金規模前十大，而他所管理的基金規模合計高達110億美元、相當於超過新台幣4,000億元，近兩年有超過75%報酬率。

對於美國經濟，葛蘭‧包爾看好，AI出現驅動企業生產力提高，加上美國消費還是健康的，很多公司今年有望表現優秀，且國內投資增加，驅動美國經濟持續表現強健。

他特別看好在川普2.0經濟之下，相對於價值股，成長股有更好的基本面價值，而中型股長期成長投資甜蜜點浮現。以產業來看，他認為美國投資的成長主題是工業復興，因為現在是AI世代，有潛力顛覆產業發展，包括科技、醫療保健、教育、汽車、消費，將產生新機會，因此基金將布局領導型美國成長企業。

綜合葛蘭‧包爾的觀點有三大重點，一是川普是親商的政府，對於美國還是利大於弊，二是投資標的不只看有科技七雄，隨著科技七雄的大盤占比已經超過五成，近來可以看到投資機會擴散，基金布局特色是在中型股找到更多機會，因此在產業方面，會在科技之外，找到其他機會，將加碼醫療等，是更多元分散的投資策略。三是經營團隊在矽谷有地利之便，有產業相關人脈，可取得更精準訊息。