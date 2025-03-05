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元大金控連續12年榮獲保險龍鳳獎 畢業生「最嚮往金控」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控連續12年榮獲保險龍鳳獎（元大金控/提供）
元大金控連續12年榮獲保險龍鳳獎（元大金控/提供）

元大金控再度榮膺現代保險教育事務基金會「保險龍鳳獎」保險財金系所應屆畢業生「最嚮往的金控公司」優等獎，締造連續12年的卓越紀錄；旗下子公司元大人壽也蟬聯「最嚮往的壽險公司」內勤組與外勤組優等獎，展現元大金控集團在金融產業的領導地位與吸引力。

人才是企業永續發展的基石，元大金控今年共釋出1,000個涵蓋「業務」、「資訊與數金」及「營運管理」三大領域職缺，同時啟動 2025年MA（儲備幹部）招募計畫，聚焦「策略發展」、「投行法金」、「數位金融」及「投資交易」四大重點領域，預計選拔30至50位具潛力的青年菁英。

元大金控與大專院校深度合作，積極推動產學計畫；元大人壽更推出「外勤業務主管展星計畫」，打造熱忱且專業的外勤團隊，為客戶提供卓越的服務體驗。

元大金控積極實踐ESG理念，今年接任永續金融先行者聯盟第三屆輪值主席，致力推動「永續金融證照」制度，培育具有國際視野的綠領人才，實現淨零排放、永續金融與人才培育的三大承諾。

秉持以「員工為本」的理念，元大金控全面照護全體同仁的健康與福祉，讓員工在健康平衡的生活中發揮最大潛力，誠摯邀請具備市場洞察力、卓越溝通與協調能力的青年才俊加入，共同迎向永續金融的未來！

保險 元大人壽 元大金控

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