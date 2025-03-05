基富通 APP 全面升級獲認證 視障者投資嘛ㄟ通

視障人士同樣能享有公平的數位理財服務。國內最大基金交易平台－基富通APP近期榮獲「無障礙認證」，為視障投資人實現便捷無礙的理財環境，更是全台第一家獲得此項殊榮的基金理財APP，以專業、貼心的服務真正落實「投資零距離、理財更平等」的普惠金融理念。

根據衛福部統計資料，截至2024年第3季底全台視障者約5.4萬人，為數不少，但視障人士使用傳統金融平台時往往感到操作不便。為了讓每個人都擁有公平參與金融服務的機會與權利，基富通與台北市視障者家長協會合作，深入了解視障者在數位金融服務上的需求痛點後，投入研發人力與資源，全面升級為無障礙體驗的基金理財APP。

基富通總經理王浩宇表示，全新的APP共有三大特色：一是語音輔助，支援手機系統輔助使用功能，透過朗讀方式讓視障者能夠輕鬆掌握各項基金資訊、市場動態與專家觀點文章。二是投資輔助，協助視障者各項交易服務，包括買基金、低檔自動加碼、查詢庫存明細，幫助視障投資人克服選擇障礙，打造公平的理財微笑曲線。

更重要的是，有別於一般視障者採用簡化版或功能受限的特殊版本，基富通全新APP採單一版本共融設計，將無障礙功能內建於同一套APP中，視障者與所有投資人都使用相同的APP系統和介面，享受完整的理財功能，更加體現基富通尊重弱勢族群與數位共融的核心價值，真正落實數位金融平權。

事實上，為滿足視障者、高齡者等各個族群都能無縫參與投資理財的需求，基富通過去一年不斷規劃各種理財功能，包括ESG永續投資主題專區、好享加低檔智動投、好享Chcek基金健檢等，而且APP每年優化與功能升級近20次，帶動官網與APP合計瀏覽人次超過5,000萬人次。

王浩宇表示，此次通過台北市視障者家長協會無障礙檢測認證，對於基富通推動數位金融平權給予莫大的鼓舞作用，未來基富通也會持續優化APP體驗，提供更專業、貼心的服務，真正落實「投資零距離、理財更平等」的普惠金融理念，讓每一位投資人都能在公平友善的環境中邁向富足人生。