中華郵政獲「2025保險龍鳳獎」雙獎殊榮

《現代保險雜誌》於2025年3月4日公布「2025全國保險財金系所畢業生就業意願」調查結果，並於同日舉行「2025保險龍鳳獎」頒獎典禮。中華郵政公司表現優異亮眼，榮獲保險財金系所應屆畢業生票選「內勤組特優」及「外勤組優等」2獎項殊榮，由中華郵政公司協理簡詠涵代表領獎，接受金管會保險局副局長陳清源頒獎。

簡詠涵表示，優質的保險服務來自於專業且細心的服務團隊，因此，郵政公司積極培育優秀人才，透過完善教育訓練系統，強化第一線業務員對保險商品、風險管理及客戶服務等方面的專業知識，並導入數位學習平台，讓員工不受時間限制學習、精進專業知識，提升競爭力。

中華郵政公司長期深耕校園，於大專院校辦理保險知識暨防詐講座，向學生推廣理財、風險觀念及防詐宣導，透過實際案例分享，讓莘莘學子建立人生風險管理觀念。中華郵政公司也積極提升員工防詐意識及辨識能力，確保能即時提醒客戶、防堵詐騙風險，致力守護民眾財產安全，為客戶權益把關。

中華郵政公司將持續秉持「安心、信賴」的經營理念，提供民眾「親切、誠信、效率」的服務，除珍惜每位客戶外，也重視每位員工，透過完善培訓計畫及順暢的升遷管道，打造快樂工作環境，讓員工安心、放心在工作崗位上發揮所長。歡迎優秀青年一同加入郵政大家庭，一起打拼、共同成長，美好未來，從郵開始。