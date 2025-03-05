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市場動盪、產業輪動加速 主動式台股基金動態調整快

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國總統川普上任後，強硬手段不間斷，無論是關稅大刀、與烏俄激烈談判，甚至是揚言對台晶片課稅等，一再引發市場震盪，台積電（2330）4日凌晨則重磅宣布再投資美國千億美元，折合台幣約3.3兆元，不僅超出台灣政府整年度的預算，更創下美國史上規模最大的單項外國直接投資案。國泰投信認為，台灣是以高科技為主導的經濟體，繼續受惠AI的長期趨勢不變，惟市場動盪、產業輪動迅速，投資人可配置部分資金在主動式台股基金，動態掌握市場趨勢。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，川普上任後利空消息不斷，且顯然比他擔任首任總統時更加激進，幾乎每周都有影響全球的重磅消息出現，經濟市場瞬息萬變，與過往4年拜登總統任期內的態勢已全然不同，投資人切勿單壓企業或公司，否則遇到產業輪動時就容易恐慌。

梁恩溢說明，3月加墨關稅實行，4月緊接還有全球對等關稅開徵，類股輪動將更加劇烈。國泰台灣高股息基金同時布局趨勢成長與價值股，兼具進可攻退可守的特性。台積電率先與美國合作，有助於台灣在關稅議題上的談判，台灣在先進製程寡占地位，有助於成本轉嫁，相對於其他國家可有更佳的貿易條件。在下一波AI帶動的生產力循環中，台灣企業仍然取得絕佳戰略位置。

國泰台灣高股息基金與國泰投信旗下的國泰永續高股息ETF（00878）於2020年7月10日一起成立，分別在主動式基金、被動式ETF中雄踞一方。梁恩溢說明，該基金由專業投資團隊進行操盤，透過專業判斷提供市場現階段最適性的投資策略，並藉由產業配置多元、落實風險分散等，持有包括半導體業約23%、電子零組件業約16.6%、其他類股10%、金融保險約5%等標的，在現今市場波動不斷時，難以選股擇時的市場態勢下，適合積極理財的投資人持有。

國泰投信提供一系列優質理財商品，除了耳熟能詳的00878、國泰台灣領袖50ETF（00922）之外，更藉由主動式基金來陪伴投資人，打造理想中的投資組合。國泰投信提醒，舊版「國泰e家人App」已在3月3日正式下架，由新版「國泰投信App」接手，功能更加完整，投資管理服務包括：即時掌握ETF配息資訊、查詢歷年配息紀錄，更換配息帳戶等等，也能夠直接投資主動式基金，操作直覺又便利。

國泰 高股息

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