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美國關稅政策後市場情緒暫趨穩 均衡配置顯重要

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國總統川普關稅政策引發市場不安，因經濟數據顯示仍有通膨復燃的疑慮打擊消費者信心，並帶動美國公債殖利率下滑，市場預期聯準會最快於2025年6月利率決策會議恢復降息，降息一碼機率逾五成，至今年底預期降息兩碼機率逾三成，然投資人仍需謹慎面對，建議可透過ETF產品靈活調整資產配置，降低單一市場風險。

兆豐投信研究團隊表示，當市場處於不確地性高的環境下，需審慎評估投資風險，兆豐US優選投等債（00957B）以美國前五百大企業之投資等級債為投資標的，看好中長天期債券有較高收益表現機會，可以與一般市值型ETF達成互補，適合做為穩健策略佈局長期持有，最後買進日皆為3月17日，預計參與配息的投資人可以預先規劃。

兆豐投信提醒，基金配息不代表基金實際報酬，建議投資人選擇ETF時，不僅需留意配息率與其追蹤指數的殖利率之差異，亦留意ETF公佈配息率後，市場搶進下可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在配置臺股ETF時，建議宜將前述條件納入考量。

ETF 美國公債

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