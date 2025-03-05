美經濟數據現隱憂 金融債 ETF 成資金避風港

近日接連公布的美國經濟數據不如預期，引發市場對於美國經濟前景的擔憂，市場恐慌情緒升高，美股連日震盪下挫，資金由股市轉往債市避險的情緒濃厚。美國剛公布服務業PMI初值報49.7，低於預期53.0，且遜於前值52.9；美國經濟評議會公布消費者信心指數，2月大幅下滑至98.3，低於預期102.7，創下2021年8月以來最大單月跌幅，顯示美國消費者信心轉弱。

永豐投信表示，美國十年期公債殖利率在2025年2月26日下探至今年以來的低點4.25，激勵美債價格大漲，經濟數據表現不佳、關稅降低消費意願及烏俄接近停戰等影響，可能加快降息步伐；此外川普放鬆金融業監管等政策陸續實施，看好後市美國長天期金融債ETF表現。

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（00958B）經理人陳鎮平表示，目前美國十年期公債殖利率雖已連日下滑，但仍處在歷史相對高位，後續若經濟數據持續降溫，市場對於聯準會降息預期增加，美國十年期公債殖利率可能持續滑落，建議想要鎖利兼賺取債券價差的投資人把握進場時機，挑選相對穩健、違約率低、長天期的投資等級債ETF。

由於川普上任後推行金融業放鬆監管政策，市場看好金融產業發展前景，再加上近期美國十年期公債殖利率下滑，因此今年以來市場上的金融債ETF皆有漲幅，其中，永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（00958B）同時擁有銀行債違約率較低、信評優的特點，在當前股市波動較大的時點，投資人不妨適度進行股債配置以降低投資風險。