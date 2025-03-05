快訊

Google地圖太神！重現已故親人身影，網友感動噴淚：好想念爸媽

王大陸涉殺人未遂！父子疏離爆衝突 王爸爸急切割

不當橋樑了？Messenger圖標偷偷改版 回歸Facebook版藍色

美經濟數據現隱憂 金融債 ETF 成資金避風港

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近日接連公布的美國經濟數據不如預期，引發市場對於美國經濟前景的擔憂，市場恐慌情緒升高，美股連日震盪下挫，資金由股市轉往債市避險的情緒濃厚。美國剛公布服務業PMI初值報49.7，低於預期53.0，且遜於前值52.9；美國經濟評議會公布消費者信心指數，2月大幅下滑至98.3，低於預期102.7，創下2021年8月以來最大單月跌幅，顯示美國消費者信心轉弱。

永豐投信表示，美國十年期公債殖利率在2025年2月26日下探至今年以來的低點4.25，激勵美債價格大漲，經濟數據表現不佳、關稅降低消費意願及烏俄接近停戰等影響，可能加快降息步伐；此外川普放鬆金融業監管等政策陸續實施，看好後市美國長天期金融債ETF表現。

永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（00958B）經理人陳鎮平表示，目前美國十年期公債殖利率雖已連日下滑，但仍處在歷史相對高位，後續若經濟數據持續降溫，市場對於聯準會降息預期增加，美國十年期公債殖利率可能持續滑落，建議想要鎖利兼賺取債券價差的投資人把握進場時機，挑選相對穩健、違約率低、長天期的投資等級債ETF。

由於川普上任後推行金融業放鬆監管政策，市場看好金融產業發展前景，再加上近期美國十年期公債殖利率下滑，因此今年以來市場上的金融債ETF皆有漲幅，其中，永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金（00958B）同時擁有銀行債違約率較低、信評優的特點，在當前股市波動較大的時點，投資人不妨適度進行股債配置以降低投資風險。

ETF 美國經濟

延伸閱讀

長天期美債 避險優選

艾訊、華擎 挑中長天期

微星、華碩 押寶長天期

全民權證／元太 瞄準長天期

相關新聞

美好證券攜手臺灣大學 培育未來金融科技人才

美好證券（6021）積極推動數位化轉型，成功將機器人流程自動化（RPA）技術應用於各項業務流程中，並結合臺灣大學會計學系...

壽險解約潮還沒畫下句點 2024年保險給付額衝2.7兆元新高

保發中心最新統計指出，2024年一整年，壽險保險給付金額衝上2.7兆元，為歷年最大，較2023年增加3,043億元，年增...

三險種給付金額寫紀錄

2024年壽險保險給付統計出爐。保發中心最新資料顯示，2024年的壽險業界各險種的的保險給付，個人壽險為2.07兆元，占...

川普效應 國銀存款增速趨緩

美國總統川普關稅政策，讓國人投資策略變了。據金管會昨（4）日公布統計，2025年1月底本國銀行總存款餘額59.5兆元，月...

國銀1月單月賺進536億 寫次高

據金管會統計，2025年1月本國銀行稅前盈餘536.3億元寫史上單月，也是史上同期次高，均僅次於2024年1月賺的546...

公股銀2024年大陸獲利 僅兩家成長

中國大陸尚未擺脫經濟下行泥沼，2024年公股銀大陸分行共獲利36.3億元，占國銀大陸分行獲利75%，惟整體較2023年衰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。