櫃買市場業績發表會3月19日起熱鬧登場

櫃買中心(Taipei Exchange)表示，配合上櫃公司2024年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列共七場次櫃買市場業績發表會，分別為3月19日、21日、24日、25日、26日、27日及4月7日，舉辦地點在台北花園大酒店二樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，該系列業績發表會安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為電子科技、富櫃200、電子資訊、智慧科技、半導體與AI供應鏈、先進製程產業鏈及生技醫療等，與會公司有：M31（6643）、富致（6642）、倍力（6874）、聖暉*（5536）、耕興（6146）、大樹（6469）、桓達（4549）、大塚（3570）、安碁資訊（6690）、騰雲（6870）、伯鑫（6904）、鐿鈦（4163）、家登（3680）、台特化（4772）、宜鼎（5289）、精測（6510）、均豪（5443）、均華（6640）、長聖（6712）、訊聯基因（4160）及太醫（4126）等21家上櫃公司。

櫃買中心指出，櫃買市場業績發表會是上櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供公司與投資人雙向交流的機會，公司可藉此說明經營方向、目標與願景，並同時向投資人分享即時多元的產業發展動態，進而提升公司資訊揭露透明度。投資人則可以藉由業績發表會，直接與多家公司高階主管進行面對面請益及互動。

長期以來投資人參與都相當熱絡並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址: http://www.tpex.org.tw）。此外，為服務未能親自到場的投資人，除「富櫃200」、「半導體與AI供應鏈」、「先進製程產業鏈」場次外，其餘場次投資人可至櫃買中心網站觀看即時轉播(櫃買中心首頁>影音直播)，另各場次影音檔亦將於會後上傳至本中心網站(櫃買中心首頁>櫃買影音)供投資人瀏覽。