美好證券攜手臺灣大學 培育未來金融科技人才

美好證券（6021）積極推動數位化轉型，成功將機器人流程自動化（RPA）技術應用於各項業務流程中，並結合臺灣大學會計學系，培育跨領域人才。公司自2023年起與臺大會計系謝教授合作，參與「會計資訊系統與數據分析」課程中RPA產學合作專案，期望藉此不僅提升公司內部數位化效率，也讓會計系學生深入了解金融科技的應用。

美好證券在過去六年來，透過引進來自科技、投信、銀行、保險等領域的非傳統證券人才，積極應對未來科技升級、產品多元化及作業電子化的挑戰。作為數位轉型的先行者，美好證券透過RPA技術提升作業效率，降低風險，並加速數位化進程。

例如，稽核部原本需要每日人工瀏覽主管機關網站，逐一擷取最新的金融同業裁罰公告，進行資料整理。透過RPA與生成式AI的結合，該流程得以自動化，機器人不僅能夠自動化網頁爬取、資料整理，生成式AI還能快速分析裁罰內容，生成摘要並標示重點，減少人力投入，提升處理效率。

美好證券的RPA專案，涵蓋了財務部、稽核部、客戶夥伴部及營運部等多個部門，成功實現了跨部門協作與數位化升級。在2024年上下學期的產學合作專案中，學生有機會深入了解證券業各部門的日常業務，並參與實際的流程自動化專案，為未來職涯發展奠定基礎。

對於即將進入職場的會計系學生來說，數位技能已經成為一項關鍵競爭力。除了強化AI工具的學習與應用，未來的財務專才應該關注數據分析、財務決策、甚至學習程式語言（如Python、Power BI），以提升數據處理與決策能力。此外，考取國際證照如AICPA、CMA等，也能為未來的國際職涯開啟更多機會。

美好證券自2022年起積極投入RPA工具的應用，至今已上線超過70條自動化流程，涵蓋管理報表、日常結帳、數據分析、洗錢防制及交易提醒等多項領域。美好證券期望通過不斷創新與數位化轉型，為客戶和投資人提供更優質的金融服務。