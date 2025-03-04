川普效應 民眾和企業同步減碼國內投資

金管會今日公布最新的存放款統計，其中引人矚目之處在於，1月底的存款餘額59兆4915億元，僅比12月底增加569億元，增額為112年9月以來的新低，銀行局副局長侯立洋說明，主要有三大原因，其中因為美國總統川普上任之後的關稅等政策不確定性影響國人的投資展望，使國人反而把國內存款挪移去海外投資基金。

至於國內企業投資增加77億，相較12月增幅、去年同期增量均減少，除了企業提前還款之外，也同樣和「川普效應」有關，川普上任之後使企業投資態度趨向觀望，是另一主要因素。

112年9月的存款當時月增635億元，因此1月的存款餘額月增量，可說創下112年9月以來新低水準。侯立洋對此說明，存款餘額增量大減的三大原因，除了上述之外，還包括了企業支付大額貨款、美元對新台幣匯率貶值使海外收入換算減少。

對於客戶把存款挪移到海外進行投資，侯立洋說，主要是川普效應，使客戶認為更有分散投資風險的必要性，因此增加對海外基金投資，相對也使國內存款減少。金融圈人士指出，川普的政策就是要讓美國獨強，再加上台股近來受到的衝擊，都與川普的關稅、貿易戰政策影響有關，也使銀行財管戶更趨於把資金移往海外投資，尤其集中於美國股債。

銀行局統計也顯示，國內總分行的放款較去年12月增加3367億元，其中以民企放款增加2357億元為最多，亦創下近半年新高，至於113年7月則為前一次的新高水準，當時增加3562億元。而1月的總放款量月增3885億元，也為近半年來新高水準，去年7月增加6520億元則為前一次的新高。

對於民企放款大量增加，侯立洋分析，主要因為農曆春節前的企業備貨效應帶動需求，所以較12月顯著增加。銀行局也統計，周轉金在1月增加3201億元，也為近半年來月增量的新高，對此侯立洋說明，上次高點為去年7月的4714億，因為企業擴大產能所以帶動資金需求，且農曆年的消費支出使得不只企業，包括民眾借小額信貸等需求也增加，再加上政府單位年初籌措經費等三大因素，因此增加較多貸款需求。不動產融資增加578億元，則和農曆年前的交屋需求有關。

銀行局也統計，今年1月底國銀獲利536.3億元，為史上單月次高，最高為去年1月546.1億元，主要原因有二，包括員工福利費用增加、手續費及投資等其他淨收益減少，因此獲利亦較去年1月下降。至於OBU受益於利息淨收益增加，1月獲利11.9億元，反而海外分行獲利因為歐美商用不動產等呆帳費用增加和利息淨收益減少，因而較去年同期減少4.2億元，大陸獲利增加3.8億元，則是因為匯率變動及投資和其他淨收益增加。

侯立洋也分析，手續費收益主因為銀行在年初有開紅盤習慣，因此使保險和基金手收增加，同時12月也是銀行提列呆帳的高峰，因此1月整體獲利比12月來得高。