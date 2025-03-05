三險種給付金額寫紀錄

2024年壽險保險給付統計出爐。保發中心最新資料顯示，2024年的壽險業界各險種的的保險給付，個人壽險為2.07兆元，占整體給付金額的76%，年增1,705億元，不僅首度突破2兆元大關，更創下歷年最大紀錄；不只如此，個人的健康險、傷害險給付分別為2,186億元與317億元，同樣是歷年最高水準，占整體給付金額的8.07%與1.17%。

至於個人年金險，去年一整年的給付金額達3,677億元，為2011年以來近14年最大。

團險方面，壽險給付金額為46.3億元，寫2014年以來、11年新高；傷害險49.7億元也是歷年新高；不過，健康險117.2億元為兩年低點。

近四年來，個人壽險給付金額節節攀升，2021年至2024年，年度的給付金額分別為1.50兆元、1.72兆元、1.89兆元與2.07兆元；分別年增115億元、2,160.7億元、1,775.7億元及1,705.1億元。

據統計，2024年壽險保險給付合計2.7兆元為歷年最大，年增12.65%則是六年新高。