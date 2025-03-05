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合庫寶通大樓都更 36.9億決標

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

近年公股銀行最大都更案、合庫銀行位於台北市精華地段大安區逾500坪寶通大樓都更案營建工程昨（4）日決標，由根基營造以36.98億元承攬。

合庫銀行權利價值比例93.4006%，應負擔費用約34.53億元。更新後可分配權利價值約80億元。都更完成後的商辦大樓，地上29層、地下五層。

合庫金昨代子公司合庫銀行公告「寶通大樓都市更新案」委建工程對象及承攬契約總金額，該案坐落於台北市大安區仁愛段五小段480地號等二筆土地，營建工程業已決標。契約簽署人為本案代理實施者合庫資產管理公司與根基營造。

位於忠孝東路四段，鄰近國父紀念館捷運站出入口一旁的寶通大樓，為合庫銀行名下資產，總地坪面積544.5坪，之前包括合庫投信、合庫人壽及合庫國外部都位於此，大樓歷史超過50年，921震災時已有傾斜，自2019年劃定更新單元，經過多年努力終於2023年7月取得北市府發出的核准函，都更歷時近五年。寶通大樓所在商圈商辦行情約每坪2,296元，空置率3%。

合庫銀行去年5月董事會決議寶通大樓都市更新案通過預算，總地坪面積達1,800平方公尺（約544.5坪），每坪價格約870萬元，總金額達47.37億元。據三家不動產估價師聯合事務所估價，該案更新前土地權利價值落在42.11億至44.25億元，更新後可分配權利價值為79.93億至80.92億元。

合庫金 都市更新

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