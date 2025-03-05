快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

川普關稅生效…道瓊兩天跌1300點 輝達黑翻紅、台積電ADR逆漲4.06%

聽新聞
0:00 / 0:00

壽險解約潮還沒畫下句點 2024年保險給付額衝2.7兆元新高

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
壽險解約潮雖緩解，卻從未畫下句號。聯合報系資料照
壽險解約潮雖緩解，卻從未畫下句號。聯合報系資料照

保發中心最新統計指出，2024年一整年，壽險保險給付金額衝上2.7兆元，為歷年最大，較2023年增加3,043億元，年增13%。

壽險解約潮雖緩解，卻從未畫下句號。其中，保單解約金就高達1.81兆元，占整體保險給付的67%，較2023年增加2,714億元，年增率逼近二成、達18%，顯示保單解約，仍是2024年保險給付大增的關鍵主因。

相較於居高不下的解約金，2024年保險給付項目裡，生存還本與滿期金為3,782億元，較2023年增加42億元、年成長1%，其他給付項目5,194億元，增加287億元，年增6%，增幅均較解約金緩和。

單看2024年12月，壽險業總給付2,491億元，較前年同期成長9%、增加214億元，主要是解約給付增加了196億元，其中投資型解約增加139億元，根據壽險業者推測，可能是當時投資市場環境較佳，吸引保戶解約保單轉投資或獲利了結、入袋為安。

儘管解約潮方興未艾，但壽險業已不再憂心流動性因此出問題。保發中心數據顯示，去年全年，壽險業總保費收入2.44兆元，年增12%，雖仍低於總給付2.7兆元，導致保費「入不敷出」約2,695億元，但壽險業全年約有8,664億元的利息收入，總保費扣除總給付，再加上壽險業豐厚的利息收入後，全年仍有5,968億元的現金淨流入。

壽險業者強調，單看去年12月，壽險總保費收入2,955億元，較總給付2,491億元多465億元，總保費收入便足以支付保險給付，顯示保費收入現金淨流出情況有所改善。

壽險業者還說，去年12月壽險保費收入十分亮眼，光是新契約保費收入就高達1,023億元，較前年同期大增526億元，主要是國泰人壽大增233億元、其次為新光人壽增加76億元、安達人壽增加70億元所貢獻。

保發中心資料指出，去年12月壽險新契約保費收入破千億元，其中傳統型保單占536億元，年增44%，投資型保單487億元，年增284%，顯示投資型保單重獲投資人青睞，是壽險新契約保費在2024年最後一個月締造一波銷售佳績的主因。

保費 保險 利息

延伸閱讀

欠錢保單遭解約 擬修法解套

安達人壽推分紅保單 壽險保障與紅利分享一步到位

美元保單春燕歸來 去年全年新契約保費年增22％

壽險界首例！新光人壽推社會債結構型保單

相關新聞

壽險解約潮還沒畫下句點 2024年保險給付額衝2.7兆元新高

保發中心最新統計指出，2024年一整年，壽險保險給付金額衝上2.7兆元，為歷年最大，較2023年增加3,043億元，年增...

三險種給付金額寫紀錄

2024年壽險保險給付統計出爐。保發中心最新資料顯示，2024年的壽險業界各險種的的保險給付，個人壽險為2.07兆元，占...

川普效應 國銀存款增速趨緩

美國總統川普關稅政策，讓國人投資策略變了。據金管會昨（4）日公布統計，2025年1月底本國銀行總存款餘額59.5兆元，月...

國銀1月單月賺進536億 寫次高

據金管會統計，2025年1月本國銀行稅前盈餘536.3億元寫史上單月，也是史上同期次高，均僅次於2024年1月賺的546...

公股銀2024年大陸獲利 僅兩家成長

中國大陸尚未擺脫經濟下行泥沼，2024年公股銀大陸分行共獲利36.3億元，占國銀大陸分行獲利75%，惟整體較2023年衰...

凱基獲最嚮往壽險雙獎

由現代保險教育事務基金會主辦的「2025全國保險財金系所畢業生就業意願調查」結果出爐，凱基人壽榮獲「保險龍鳳獎」最嚮往的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。