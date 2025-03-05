壽險解約潮還沒畫下句點 2024年保險給付額衝2.7兆元新高

保發中心最新統計指出，2024年一整年，壽險保險給付金額衝上2.7兆元，為歷年最大，較2023年增加3,043億元，年增13%。

壽險解約潮雖緩解，卻從未畫下句號。其中，保單解約金就高達1.81兆元，占整體保險給付的67%，較2023年增加2,714億元，年增率逼近二成、達18%，顯示保單解約，仍是2024年保險給付大增的關鍵主因。

相較於居高不下的解約金，2024年保險給付項目裡，生存還本與滿期金為3,782億元，較2023年增加42億元、年成長1%，其他給付項目5,194億元，增加287億元，年增6%，增幅均較解約金緩和。

單看2024年12月，壽險業總給付2,491億元，較前年同期成長9%、增加214億元，主要是解約給付增加了196億元，其中投資型解約增加139億元，根據壽險業者推測，可能是當時投資市場環境較佳，吸引保戶解約保單轉投資或獲利了結、入袋為安。

儘管解約潮方興未艾，但壽險業已不再憂心流動性因此出問題。保發中心數據顯示，去年全年，壽險業總保費收入2.44兆元，年增12%，雖仍低於總給付2.7兆元，導致保費「入不敷出」約2,695億元，但壽險業全年約有8,664億元的利息收入，總保費扣除總給付，再加上壽險業豐厚的利息收入後，全年仍有5,968億元的現金淨流入。

壽險業者強調，單看去年12月，壽險總保費收入2,955億元，較總給付2,491億元多465億元，總保費收入便足以支付保險給付，顯示保費收入現金淨流出情況有所改善。

壽險業者還說，去年12月壽險保費收入十分亮眼，光是新契約保費收入就高達1,023億元，較前年同期大增526億元，主要是國泰人壽大增233億元、其次為新光人壽增加76億元、安達人壽增加70億元所貢獻。

保發中心資料指出，去年12月壽險新契約保費收入破千億元，其中傳統型保單占536億元，年增44%，投資型保單487億元，年增284%，顯示投資型保單重獲投資人青睞，是壽險新契約保費在2024年最後一個月締造一波銷售佳績的主因。