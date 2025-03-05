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公股銀國外拓點 瞄準日澳星

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

海外獲利成為國銀成長的關鍵，公股銀今年海外布局持續前進日澳星，土銀澳洲布里斯本新分行1月開業，同時正遞件申設東京分行。一銀大阪出張所預計第3季開業。合庫東京及新加坡分行力拚下半年開業。臺銀則擬將日本福岡代表人辦事處升格為福岡出張所。

土銀表示，東京分行正依金管會規定撰擬申設文件。持續評估於其他國家或地區設立海外分行及辦事處可行性，主要看好全球經濟於疫情後漸次復甦，各國為維持其經濟競爭力，多有政策吸引外資進入，促進當地產業發展與轉型相關商機。

臺銀指出，海外布局視各國政經情勢及准入政策，在服務台商企業及支持本國重要產業發展的前提下，尋找具有商機及發展潛力之國家設點或現有據點適時評估升格營運據點。為掌握日本九州產業商機，拓展當地業務並深化在地發展，擬將福岡代表人辦事處升格為福岡出張所。

海外業務前段班的第一銀行大阪出張所於2月13日獲日本金融廳核准設立，預計今年第3季開業營運，未來將與東京分行緊密合作，深耕日本本州市場。

兆豐指出，現有海外分行24家，支行七家，代表處三處，加計在泰國子銀行及其轄下四家分行，合計海外據點達39處，分布於全球18個國家或地區，布局完整，今年無新增海外據點。

日本 東京 福岡

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