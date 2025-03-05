快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

川普關稅生效…道瓊兩天跌1300點 輝達黑翻紅、台積電ADR逆漲4.06%

公股銀2024年大陸獲利 僅兩家成長

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
2024年公股銀大陸分行共獲利36.3億元，占國銀大陸分行獲利75%，惟整體較2023年衰退約6%。 美聯社
2024年公股銀大陸分行共獲利36.3億元，占國銀大陸分行獲利75%，惟整體較2023年衰退約6%。 美聯社

中國大陸尚未擺脫經濟下行泥沼，2024年公股銀大陸分行共獲利36.3億元，占國銀大陸分行獲利75%，惟整體較2023年衰退約6%。其中僅兆豐台企銀有成長。且一年以來全數公股銀持續降低對陸曝險。公股銀高層認為，結構性問題未改變，年輕人失業率高，目前對大陸經濟仍看不到亮點。

八大公股銀均在中國大陸設有分行，去年第一銀行稅前盈餘8.5億元居冠，兆豐8.1億元居次，土銀6.2億元排第三，臺銀及華銀為5億餘元，合庫及台企銀1億餘元，合計獲利36.3億元，占本國銀行大陸分行獲利75%，惟其中僅兆豐有成長，台企銀則是轉虧為盈。

2014年前後為國銀西進高峰期，迄今歷經中美貿易戰、新冠肺炎疫情等，在大陸分支機構獲利起起伏伏，觀察近幾年公股銀大陸分行獲利最高時在2020年合計獲利約42.7億元，不過，2022年獲利僅約7億元、2016年更虧損。一家公股銀主管表示，大陸分行以前曾是金雞母，如今曝險額度一直降，業務僅維持現狀，已無法為銀行帶來漂亮的收益。

由於大陸經濟趨勢下行，尤其主管機關早已不樂見國銀大力發展當地業務，依規定控管國銀對大陸曝險。截至去年底，公股銀曝險持續降低，最低的臺銀降至3%，從八年前的45%高峰大降；另低於一成的包括土銀7%、華銀4%、台企銀5%；合庫10%、一銀、兆豐均11%、彰銀13%。對陸曝險全數較上年降低。而近三年內已大減超過一半。

公股銀高層指出，公股行庫在大陸授信只承做台商客戶，風險較小，且中企的財報時有可信度問題；至於投資金融債方面「六大行隨便一家都比我們大很多，還需要我們幫忙嗎？」他強調，不僅是銀行，台灣整體產業、甚至世界各國對中投資下降都是長期趨勢。

民營國銀主管也說，兩岸金融業務往來管理辦法規定國銀對陸授信、投資及資金拆存不能超過淨值一倍，過去較高峰時銀行對陸曝險占淨值逾60%，目前幾乎都降到30%以內。

兆豐 台企銀

延伸閱讀

反擊美加關稅 陸再宣布暫停美國原木與3美企大豆進口

金、馬海漂垃圾解方？立委陳玉珍：授權地方政府推「物歸原主」

我教育部封殺大陸「國防七子」 國台辦酸：夜郎自大的可笑

2嫌誘遊民辦護照到大陸開戶 事後收購轉賣人蛇遭起訴

相關新聞

壽險解約潮還沒畫下句點 2024年保險給付額衝2.7兆元新高

保發中心最新統計指出，2024年一整年，壽險保險給付金額衝上2.7兆元，為歷年最大，較2023年增加3,043億元，年增...

三險種給付金額寫紀錄

2024年壽險保險給付統計出爐。保發中心最新資料顯示，2024年的壽險業界各險種的的保險給付，個人壽險為2.07兆元，占...

川普效應 國銀存款增速趨緩

美國總統川普關稅政策，讓國人投資策略變了。據金管會昨（4）日公布統計，2025年1月底本國銀行總存款餘額59.5兆元，月...

國銀1月單月賺進536億 寫次高

據金管會統計，2025年1月本國銀行稅前盈餘536.3億元寫史上單月，也是史上同期次高，均僅次於2024年1月賺的546...

公股銀2024年大陸獲利 僅兩家成長

中國大陸尚未擺脫經濟下行泥沼，2024年公股銀大陸分行共獲利36.3億元，占國銀大陸分行獲利75%，惟整體較2023年衰...

凱基獲最嚮往壽險雙獎

由現代保險教育事務基金會主辦的「2025全國保險財金系所畢業生就業意願調查」結果出爐，凱基人壽榮獲「保險龍鳳獎」最嚮往的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。