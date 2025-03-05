公股銀2024年大陸獲利 僅兩家成長

中國大陸尚未擺脫經濟下行泥沼，2024年公股銀大陸分行共獲利36.3億元，占國銀大陸分行獲利75%，惟整體較2023年衰退約6%。其中僅兆豐與台企銀有成長。且一年以來全數公股銀持續降低對陸曝險。公股銀高層認為，結構性問題未改變，年輕人失業率高，目前對大陸經濟仍看不到亮點。

八大公股銀均在中國大陸設有分行，去年第一銀行稅前盈餘8.5億元居冠，兆豐8.1億元居次，土銀6.2億元排第三，臺銀及華銀為5億餘元，合庫及台企銀1億餘元，合計獲利36.3億元，占本國銀行大陸分行獲利75%，惟其中僅兆豐有成長，台企銀則是轉虧為盈。

2014年前後為國銀西進高峰期，迄今歷經中美貿易戰、新冠肺炎疫情等，在大陸分支機構獲利起起伏伏，觀察近幾年公股銀大陸分行獲利最高時在2020年合計獲利約42.7億元，不過，2022年獲利僅約7億元、2016年更虧損。一家公股銀主管表示，大陸分行以前曾是金雞母，如今曝險額度一直降，業務僅維持現狀，已無法為銀行帶來漂亮的收益。

由於大陸經濟趨勢下行，尤其主管機關早已不樂見國銀大力發展當地業務，依規定控管國銀對大陸曝險。截至去年底，公股銀曝險持續降低，最低的臺銀降至3%，從八年前的45%高峰大降；另低於一成的包括土銀7%、華銀4%、台企銀5%；合庫10%、一銀、兆豐均11%、彰銀13%。對陸曝險全數較上年降低。而近三年內已大減超過一半。

公股銀高層指出，公股行庫在大陸授信只承做台商客戶，風險較小，且中企的財報時有可信度問題；至於投資金融債方面「六大行隨便一家都比我們大很多，還需要我們幫忙嗎？」他強調，不僅是銀行，台灣整體產業、甚至世界各國對中投資下降都是長期趨勢。

民營國銀主管也說，兩岸金融業務往來管理辦法規定國銀對陸授信、投資及資金拆存不能超過淨值一倍，過去較高峰時銀行對陸曝險占淨值逾60%，目前幾乎都降到30%以內。