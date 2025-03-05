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國銀跨境匯款 優惠大拚場

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
跨國匯款交易量持續增長，為滿足客戶需求，國銀打造全方位跨境服務。路透
跨國匯款交易量持續增長，為滿足客戶需求，國銀打造全方位跨境服務。路透

跨國匯款交易量持續增長，為滿足客戶需求，國銀打造全方位跨境服務，如星展銀行就首創「跨國速匯 」，涵蓋五大幣別、38個國家的任一銀行，當天到匯且免手續費，相當於可省下約1,200元以上的交易成本；LINE Bank祭出美元匯出匯款手續費優惠150元，活動從3月底延長到年底；另外，永豐銀與台新銀則鎖定跨境移工商機，推出當日匯款、當日到的金融友善服務。

星展銀行宣布推出「DBS Remit星展跨國速匯」服務，以台灣電匯到國外為例，傳統電匯牽涉到台灣匯款行的手續費、郵電費等，若選擇全額到匯，星展客戶每次大約要花費新台幣1,200元以上交易成本。此外，從匯款行、中轉行到代理行，外幣匯款約二至三天營業日才能到款。而外商銀行集團內之帳戶間匯款，客戶也需要在收款行當地開立該集團銀行的帳戶，相當不便。

因此，星展銀推出「跨國速匯」服務，免除傳統電匯所衍生的高額費用，不受收款銀行限制，客戶將美元匯款至美國、澳幣至澳洲、星元至新加坡、日圓至日本，及歐元至歐元區(含英國)， 五大幣別、38個國家的任一銀行皆可享有免手續費及郵電費優惠，以及當天到匯的國際外幣匯款體驗。

LINE Bank日前也宣布廣受好評的「美元匯出匯款手續費優惠新台幣150元」與「匯入手續費優惠50元」將延長到今年年底。

永豐銀行與台新銀行則鎖定跨境移工商機。永豐銀推出支援五國語言的「移工繳費機」，語言包括印尼、越南、菲律賓（英文）、泰國、中文，可以協助移工快速匯款回鄉與便利日常繳費。

台新銀則於2021年推出「ATM跨境匯款代收」服務，台新銀指出，移工跨境匯款時，常因時間或語言限制，導致只能透過費用不合理且風險極高的地下管道匯出資金。如今移工只要打開手機掃描QR Code就可用快速、安全、簡便的方式，匯到海外收款帳戶。

台新 新台幣 移工

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