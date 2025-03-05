凱基獲最嚮往壽險雙獎

由現代保險教育事務基金會主辦的「2025全國保險財金系所畢業生就業意願調查」結果出爐，凱基人壽榮獲「保險龍鳳獎」最嚮往的壽險公司「內勤組優等、外勤組優等」雙項殊榮肯定，此次獲獎顯示凱基人壽在經營績效與人才培育上展現出豐碩成果，深受年輕學子的信賴與肯定。

保險是以人為本的事業，凱基人壽積極厚植專業人才競爭力，讓熱情專業的凱壽業務同仁帶給保戶有溫度的保險體驗，連續二年獲卓越保險評比「卓越人才培育獎」肯定，2024年度業務員第13個月定著率高達近九成，顯示凱壽「留才」及「育才」表現亮眼；此外，也透過「校園經營計畫」，於寒暑假期間舉辦青年領袖講座，並參與各大專院校舉辦之就業博覽會，拉近與學子的距離，也透過企業參訪、舉辦金融講堂等活動，幫助學子提升金融知識並進一步增加對保險業的認識，提供多面向的職涯探索機會。

人才是企業永續發展與前進的重要驅動力，凱基人壽從各面向落實身心平衡發展的職場環境，提供內勤同仁多項優渥福利措施，包括結婚、生育津貼及健檢等補助，並優於法規的產假、陪產假，以及健檢假、生日假等。

此外，還有多種社團鼓勵同仁參與，推動同仁、企業與社會的共好三贏。凱基人壽積極形塑學習型組織文化，攜手知名顧問公司合作打造專屬職能課程，輔以數位學習平台，以完善的職能發展計畫，培養出跨領域能力。

針對準新鮮人，凱基人壽也提供暑期、學期及學年度實習機會，讓在學或即將畢業的學子，提早累積職場實務經驗。與多所知名大學進行產學合作專案，從校園中培育更多保險優秀人才。

未來，凱基人壽將持續落實金控集團策略，以「ONE KGI」品牌概念展現全方位金融服務集團的市場競爭力，落實「致力於您的幸福人生」企業價值，展現年輕有活力的品牌形象，朝向成為「最值得推薦與信賴的壽險公司」目標前進。