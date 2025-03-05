快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

川普關稅生效…道瓊兩天跌1300點 輝達黑翻紅、台積電ADR逆漲4.06%

國銀1月單月賺進536億 寫次高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，2025年1月本國銀行稅前盈餘536.3億元寫史上單月，也是史上同期次高，均僅次於2024年1月賺的546億元。銀行局副局長侯立洋昨（4）日說，1月國銀獲利年減1.8%是因員工福利費用增加、手續費和其他投資淨收益減少所致。

1月國銀三大獲利支柱來源，以投資及其他淨收益年減11%降到209億元最慘，手續費淨收益也年減3.2%降到315.5億元，抵銷了利息淨收益年增8.8%到554.8億元，此消彼漲下，使整體國銀淨收益1079億元，年增僅0.7%。

侯立洋說，今年1月股匯市震盪大，使國銀投資淨收益較去年同期減少，其次，去年有高鐵聯貸案挹注國銀一次性手續費收入，墊高基期，使今年1月手續費收入呈現衰退。

金管會昨日公布2025年1月國銀存放款和獲利狀況。1月國銀稅前盈餘536.3億元，月增65.7%、年減1.8%，月增是因去年12月是提呆高峰，1月提呆下降，加上1月銀行年初開紅盤，保單佣金和基金手續費增加，年減則是因手續費、投資淨收益減少且員工福利費用增加。

若以獲利貢獻占比來看，仍以國內總分行賺393億元、貢獻占比73%最高，OBU、海外分行和大陸分行等海外市場僅占27%。

海外市場中除海外分行獲利年減6.5%外，OBU和大陸分行獲利各年增19%和69%，侯立洋說，OBU獲利增加是因為利息淨收益增加，大陸分行則是因匯率變動和投資淨收益增加所致。

金管會

延伸閱讀

科技人壓力大...將「解憂雜貨店」搬入 成員工福利留才

私人銀行助攻亞洲資管中心

積極防詐 金管會提2指標緊盯國銀警示帳戶

獨家／金管會要「月月」控管警示帳戶 兩大監控指標曝光

相關新聞

壽險解約潮還沒畫下句點 2024年保險給付額衝2.7兆元新高

保發中心最新統計指出，2024年一整年，壽險保險給付金額衝上2.7兆元，為歷年最大，較2023年增加3,043億元，年增...

三險種給付金額寫紀錄

2024年壽險保險給付統計出爐。保發中心最新資料顯示，2024年的壽險業界各險種的的保險給付，個人壽險為2.07兆元，占...

川普效應 國銀存款增速趨緩

美國總統川普關稅政策，讓國人投資策略變了。據金管會昨（4）日公布統計，2025年1月底本國銀行總存款餘額59.5兆元，月...

國銀1月單月賺進536億 寫次高

據金管會統計，2025年1月本國銀行稅前盈餘536.3億元寫史上單月，也是史上同期次高，均僅次於2024年1月賺的546...

公股銀2024年大陸獲利 僅兩家成長

中國大陸尚未擺脫經濟下行泥沼，2024年公股銀大陸分行共獲利36.3億元，占國銀大陸分行獲利75%，惟整體較2023年衰...

凱基獲最嚮往壽險雙獎

由現代保險教育事務基金會主辦的「2025全國保險財金系所畢業生就業意願調查」結果出爐，凱基人壽榮獲「保險龍鳳獎」最嚮往的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。